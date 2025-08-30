Patrika LogoSwitch to English

शिक्षा

Indian students in USA: ट्रंप के फैसलों का असर! अमेरिकन कॉलेज में एडमिशन से पहले जानिए ये 5 बातें

US college Admission: डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के कारण विदेश जाने वाले भारतीय छात्रों को वीजा से लेकर कई बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। आइए जानते हैं छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के किन बातों का ध्यान रखना होगा।

भारत

Anamika Mishra

Aug 30, 2025

trump education policy, Indian students in USA, rules for indian students in usa, Trump immigration policies, US college admission 2025, USA visa rules 2025, study in USA,
अमेरिकी कॉलेज में एडमिशन से पहले भारतीय छात्र इस बात का रखें ध्यान। (Image Source: AI and ANI)

Higher Education In USA For Indians: डोवाल्ड ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में हार्वर्ड समेत कई विश्वविद्यालयों पर कई प्रतिबंध लगाए हैं। ट्रंप सरकार ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए दुनियाभर में अपने दूतावासों को स्टूडेंट वीजा के लिए अपॉइंटमेंट न देने का आदेश दिया है। अगर कोई भारतीय या दुनियाभर से कोई भी छात्र एडमिशन लेने के बारे में सोच रहा है तो पहले उसके सोशल मीडिया अकाउंट की जांच की जाएगी, साथ ही वीजा के नियमों में भी कई बदलाव हुए हैं। आइए जानते हैं उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

क्या भारतीय छात्रों पर पड़ेगा असर? (Impact On Indian Students)

अमेरिका में पढ़ाई करना लाखों भारतीय छात्रों का सपना होता है, लेकिन ट्रंप प्रशासन की नई नीतियों ने इसे थोड़ा मुश्किल बना दिया है। खासतौर पर वीजा नियमों, इमिग्रेशन और छात्र वर्क परमिट से जुड़े फैसलों ने इसे चुनौतीपूर्ण बना दिया है। ऐसे में भारतीय छात्रों को इन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है।

F1 वीजा नियमों में बदलाव (Changes in F1 Visa Rules)

ट्रंप प्रशासन ने वीजा के नियमों को लेकर सख्ती बढ़ाई है। अब वीजा आवेदन से पहले छात्रों के सोशल मीडिया अकाउंट की जांच की जाएगी। इसके साथ ही अगर विदेशी स्टूडेंट्स क्लास में नहीं जाते या फिर कॉलेज में अपने कोर्स को बीच में छोड़ देते हैं तो उनका वीजा रद्द किया जा सकता है। ऐसे में छात्रों को अपनी अटेंडेंस और सोशल मीडिय पोस्ट को लेकर सजग रहना होगा।

इमिग्रेशन फ्रेंडली कॉलेज चुनें (Immigration Friendly College)

भारतीय छात्र ऐसे कॉलेज या यूनिवर्सिटी चुनें जो अंतरराष्ट्रीय छात्रों को सहायता और सपोर्ट सर्विस मुहैया कराते हों। इससे विदेश में छात्रों को मदद मिलेगी।

अपडेटेड दस्तावेज और जानकारी रखें (Keep Updated Documents and Information)

वीजा इंटरव्यू के लिए तैयारी करते हुए, सभी डॉक्युमेंट्स और पॉलिसी अपडेट्स पर नजर रखें। वकील या काउंसलर से सलाह भी लेना भी मददगार हो सकता है।

नियमों का पालन करें (Follow The Rules)

अमेरिकी कॉलेज के नियमों और आचार संहिता का पालन करना बेहद जरूरी है। नियमों का उल्लंघन आपके छात्र वीजा पर असर डाल सकता है।

सोशल मीडिया पोस्ट का रखें ध्यान (Take Care of Social Media Posts)

ट्रंप प्रशासन ने ये बात साफ कर दी है कि स्टूडेंट्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स में ऐसी पोस्ट नहीं होनी चाहिए जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने के दायरे में आएं।

शिक्षा

Published on:

30 Aug 2025 01:53 pm

Indian students in USA: ट्रंप के फैसलों का असर! अमेरिकन कॉलेज में एडमिशन से पहले जानिए ये 5 बातें

Patrika Site Logo

