Indian students in USA: ट्रंप के फैसलों का असर! अमेरिकन कॉलेज में एडमिशन से पहले जानिए ये 5 बातें

Higher Education In USA For Indians: डोवाल्ड ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में हार्वर्ड समेत कई विश्वविद्यालयों पर कई प्रतिबंध लगाए हैं। ट्रंप सरकार ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए दुनियाभर में अपने दूतावासों को स्टूडेंट वीजा के लिए अपॉइंटमेंट न देने का आदेश दिया है। अगर कोई भारतीय या दुनियाभर से कोई भी छात्र एडमिशन लेने के बारे में सोच रहा है तो पहले उसके सोशल मीडिया अकाउंट की जांच की जाएगी, साथ ही वीजा के नियमों में भी कई बदलाव हुए हैं। आइए जानते हैं उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।
अमेरिका में पढ़ाई करना लाखों भारतीय छात्रों का सपना होता है, लेकिन ट्रंप प्रशासन की नई नीतियों ने इसे थोड़ा मुश्किल बना दिया है। खासतौर पर वीजा नियमों, इमिग्रेशन और छात्र वर्क परमिट से जुड़े फैसलों ने इसे चुनौतीपूर्ण बना दिया है। ऐसे में भारतीय छात्रों को इन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है।
ट्रंप प्रशासन ने वीजा के नियमों को लेकर सख्ती बढ़ाई है। अब वीजा आवेदन से पहले छात्रों के सोशल मीडिया अकाउंट की जांच की जाएगी। इसके साथ ही अगर विदेशी स्टूडेंट्स क्लास में नहीं जाते या फिर कॉलेज में अपने कोर्स को बीच में छोड़ देते हैं तो उनका वीजा रद्द किया जा सकता है। ऐसे में छात्रों को अपनी अटेंडेंस और सोशल मीडिय पोस्ट को लेकर सजग रहना होगा।
भारतीय छात्र ऐसे कॉलेज या यूनिवर्सिटी चुनें जो अंतरराष्ट्रीय छात्रों को सहायता और सपोर्ट सर्विस मुहैया कराते हों। इससे विदेश में छात्रों को मदद मिलेगी।
वीजा इंटरव्यू के लिए तैयारी करते हुए, सभी डॉक्युमेंट्स और पॉलिसी अपडेट्स पर नजर रखें। वकील या काउंसलर से सलाह भी लेना भी मददगार हो सकता है।
अमेरिकी कॉलेज के नियमों और आचार संहिता का पालन करना बेहद जरूरी है। नियमों का उल्लंघन आपके छात्र वीजा पर असर डाल सकता है।
ट्रंप प्रशासन ने ये बात साफ कर दी है कि स्टूडेंट्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स में ऐसी पोस्ट नहीं होनी चाहिए जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने के दायरे में आएं।