Indian students in USA: ट्रंप के फैसलों का असर! अमेरिकन कॉलेज में एडमिशन से पहले जानिए ये 5 बातें

Higher Education In USA For Indians: डोवाल्ड ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में हार्वर्ड समेत कई विश्वविद्यालयों पर कई प्रतिबंध लगाए हैं। ट्रंप सरकार ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए दुनियाभर में अपने दूतावासों को स्टूडेंट वीजा के लिए अपॉइंटमेंट न देने का आदेश दिया है। अगर कोई भारतीय या दुनियाभर से कोई भी छात्र एडमिशन लेने के बारे में सोच रहा है तो पहले उसके सोशल मीडिया अकाउंट की जांच की जाएगी, साथ ही वीजा के नियमों में भी कई बदलाव हुए हैं। आइए जानते हैं उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।