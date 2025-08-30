Education Expenses Per Child: कितना महंगा हो गया बच्चों को पढ़ाना! 1 बच्चे पर आ रहा कितना खर्च, सर्वे में चौंकाने वाले खुलासे

सरकारी स्कूलों में प्रति छात्र औसत सालाना घरेलू खर्च 2,863 रुपये है। गैर-सरकारी स्कूलों में ये राशि तेजी से बढ़कर 25,002 रुपये हो गई है। सभी स्कूलों में खर्च का सबसे बड़ा हिस्सा कोर्स फीस है, जो देश भर में प्रति छात्र औसतन 7,111 रुपये है। इसके बाद किताबों और स्टेशनरी पर 2,002 रुपये खर्च होते हैं। इस सर्वे से ये साफ होता है कि शहरी परिवारों पर वित्तीय बोझ अधिक होता है, वे केवल कोर्स फीस पर औसतन 15,143 रुपये खर्च करते हैं, जबकि ग्रामीण परिवार 3,979 रुपये खर्च करते हैं।