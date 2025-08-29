Students Enrollment In Government School: चिंताजनक! 3 सालों से सरकारी स्कूलों में दाखिला घट रहा, शिक्षा मंत्रालय ने बताई क्या है वजह

Decline In Students Enrollment: सरकारी स्कूलों में छात्रों को निशुल्क शिक्षा दी जाती है। छात्रों को कॉपी-किताब, बैग और मिड-डे मील जैसी फ्री सुविधाएं भी दी जाती हैं। लेकिन, इन सबके बावजूद भी छात्रों के एडमिशन में कमी देखी गई है। शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों से इस पर रिपोर्ट मांगी है और सुधार के सुझाव भी मांगे हैं। सरकार ने 2023-24 और 2024-25 के आंकड़े भी साझा किए हैं। आंकड़ों से साफ होता है कि छात्रों के माता-पिता का रुख प्राइवेट स्कूलों के तरफ ज्यादा होता दिखाई दे रहा है। आइए जानते हैं क्या है इसका असल कारण?