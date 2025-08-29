Patrika LogoSwitch to English

Bigg Boss 19 : CBI ऑफिसर बनने की छोड़ी चाहत! कोई MBA तो कोई LLB, जानें कितने पढ़े-लिखे हैं Bigg Boss 19 Contestants

Bigg Boss 19: रियलिटी शो बिग-बॉस शुरू होते ही सुर्खियों में आ गया है। इस बार 17 कंटेस्टेंट लड़ाई-झगड़ा और फुल ड्रामे का हिस्सा बन चुके हैं।

भारत

Anamika Mishra

Aug 29, 2025

Bigg Boss 19 Contestants, Bigg Boss 19 Contestants education, Bigg Boss 19 show, Bigg Boss 19 Contestants list,
कितने पढ़े-लिखे हैं Bigg Boss 19 Contestants (Image Source: Instagram)

Bigg Boss 19 Contestants Education: 24 अगस्त को हुए भव्य प्रीमियर के बाद, बिग बॉस 19 अपने सफर की शुरुआत कर चुका है। सुपरस्टार सलमान खान ने धमाकेदार तरीके से नए सीजन की शुरुआत की। अब आने वाले हफ्तों में सभी कंटेस्टेंट जबरदस्त ड्रामा, ट्विस्ट और भरपूर मनोरंजन देने के लिए तैयार हैं। प्रोमो और शुरुआती एपिसोड ने उत्सुकता बढ़ा दी है, और प्रशंसक अब यह देखने के लिए उत्सुक हैं कि घरवाले शो के अप्रत्याशित स्वरूप के साथ कैसे तालमेल बिठाते हैं। शो में सभी अलग-अलग बैकग्राउंड से हैं। ऐसे में आज हम आपको बताते हैं कि बिग बॉस के घर में सब कितने पढ़े-लिखे हैं।

नतालिया जानोसजेक (Natalia Janoszek)

नतालिया की शिक्षा के बारे में बात करें तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में एमए किया है, जबकि उन्होंने न्यूयॉर्क के ली स्ट्रासबर्ग थिएटर एंड फिल्म इंस्टीट्यूट से एक्टिंग की डिग्री भी हासिल की है। नतालिया बहुत कम उम्र से ही नृत्य और गायन सहित कलाओं की ओर आकर्षित थीं।

खुशखबरी! सीएम योगी ने यूपी होमगार्ड भर्ती को लेकर दिए निर्देश, 50 हजार पद खाली, जानिए भर्ती से जुड़ी जरूरी बात
शिक्षा
UP Home Guard Vacancy 2025

फरहाना भट्ट Farrhana Bhatt

फरहाना ने श्रीनगर के सरकारी महिला कॉलेज से जनसंचार और पत्रकारिता में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने अनुपम खेर के एक्टर प्रिपेयर्स स्कूल में एक्टिंग सीखी और मुंबई चली गईं। वहां, उन्होंने शास्त्रीय 'नवरसा' यानी नौ भावनाओं पर फोकस थिएटर भी किया।

नेहल चुडासमा (Nehal Chudasama)

नेहल चुडासमा एक फिटनेस, ब्यूटी क्वीन और मॉडल हैं. साल 2018 में उन्होंने मिस दिवा यूनिवर्स का खिताब जीता था. नेहल चुडासमा ने अपनी स्कूली पढ़ाई मुंबई के सेंट रॉक स्कूल से की। इसके बाद मुंबई के ठाकुर कॉलेज से बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री हासिल की. एक रिपोर्ट में बताया गया था कि नेहल को बॉडी शमिंग का भी सामना करना पड़ा था.

जीशान कादरी Zeishan Quadri

जीशान कादरी का जन्म 1983 में धनबाद के वासेपुर में हुआ था। उनकी शुरुआती शिक्षा धनबाद में हुई। कादरी ने मेरठ से कला स्नातक (बीए) की पढ़ाई के लिए धनबाद छोड़ दिया । 2008 में मुंबई आने से पहले उन्होंने दिल्ली में एक कॉल सेंटर और एचसीएल कंप्यूटर्स में 18 महीने तक काम किया।

तान्या मित्तल (Tanya Mittal)

तान्या ने हायर स्टडी करने से पहले ग्वालियर के विद्या पब्लिक स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। तान्या ने चंडीगढ़ विश्वविद्यालय से आर्किटेक्चर में डिग्री प्राप्त की है। खास बात ये है कि उन्हें मिस एशिया टूरिज्म 2018 का ताज पहनाया जा चुका है और उन्होंने लेबनान में मिस एशिया टूरिज्म यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया था।

अभिषेक बजाज (Abhishek Bajaj)

दिल्ली के रहने वाले अभिषेक बजाज ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने कभी एक्टर बनने के बारे में सोचा ही नहीं, वो तो क्राइम ब्रांच ऑफिसर बनने का सपना देखते थे. वह12th में 90% लेकर आए और बाद में बाद में इकोनॉमिक्स ऑनर्स की पढ़ाई की।

बसीर अली (Baseer Ali)

अली ने अपनी स्कूली शिक्षा आइवी लीग अकादमी से पूरी की और सेंट मैरी कॉलेज, हैदराबाद से स्नातक किया। रोडीज राइजिंग में भाग लेने से पहले , वह एक यूट्यूबर थे।

कुनिका सदानंद (Kunickaa Sadanand)

कुनिका सदानंद ने मुंबई यूनिवर्सिटी से लॉ (BLS/LLB और ह्यूमन राइट्स में LLM) किया है और नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ से फॉरेंसिक में पोस्टग्रेजुएट डिग्री भी प्राप्त की है। वह इन डिग्रियों के बाद वकालत के क्षेत्र में सक्रिय हैं।

नीलम गिरी (Neelam Giri)

नीलम गिरी ने अपनी स्कूली शिक्षा पटना के सेंट माइकल स्कूल से पूरी की है। इसके बाद उन्होंने पटना से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की।

शहबाज बादशाह (Shehbaz Badeshah)

शहनाज गिल के भाई शहबाज ने अपनी स्कूली शिक्षा अमृतसर से पूरी की. इसके बाद उन्होंने खालसा कॉलेज अमृतसर से ही ग्रेजुएशन किया।

नगमा मिराजकर (Nagma Mirajkar)

नगमा मिराजकर ने अपनी उच्च शिक्षा मुंबई विश्वविद्यालय से पूरी की है और उनके पास एम.कॉम, एमबीए और पीजीडीबीएम जैसी डिग्रियां हैं। उन्होंने पहले एक बिजनेस डेवलपर के रूप में काम किया है और बाद में वह सोशल मीडिया पर एक जानी-मानी कंटेंट क्रिएटर और प्रभावशाली व्यक्ति बन गईं।

प्रणित मोरे (Pranit More)

प्रणित मोरे ने मुंबई के केजे सोमैया कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स से बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (BMS) की डिग्री ली है और वेलिंगकर इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट एंड रिसर्च से मार्केटिंग में एमबीए किया है। बचपन में पायलट बनने की चाहत के बाद, उन्होंने एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का कोर्स भी किया था, लेकिन उसे बाद में छोड़ दिया।

अवेज दरबार (Awez Darbar)

उन्होंने एलटीएम कॉलेज, मुंबई से अपना ग्रेजुएशन किया है।

अमाल मलिक (Amaal Malik)

पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने मुंबई के प्रसिद्ध Jamnabai Narsee School से स्कूल की पढ़ाई की है. इसके बाद N. M. कॉलेज, मुंबई से उन्होंने बैचलर ऑफ कॉमर्स (Bachelor of Commerce) की डिग्री हासिल की। इसके बाद अमाल मलिक ने Trinity College of Music से पियानो और Western Classical, Jazz & Rock संगीत में सर्टिफिकेट लिया।

अशनूर कौर ​(Ashnoor Kaur)

अशनूर कौर ने महज 5 साल की उम्र में एक्टिंग करियर की शुरुआत कर दी थी, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान दिया। उन्होंने मुंबई के रयान इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ाई पूरी करने के बाद जय हिंद कॉलेज से मास मीडिया में ग्रेजुएशन पूरा किया है।

गौरव खन्ना ​(Gaurav Khanna)

टीवी के पॉपुलर एक्टर गौरव खन्ना कानपुर से पढ़ाई पूरी करने के बाद मुंबई से एमबीए किया। इसके बाद उन्होंने आईटी फर्म में मार्केटिंग मैनेजर के तौर पर काम भी किया।

मृदुल तिवारी (​Mridul Tiwari)

मृदुल तिवारी ने मेरठ यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है। इसके बाद वो यूट्यूब पर फनी वीडियोज बनाने लगे।

CBSE बोर्ड का छात्रों और स्कूलों के लिए जरूरी निर्देश, तय की डायरेक्ट एडमिशन और सब्जेक्ट बदलने की डेडलाइन
शिक्षा
CBSE News

