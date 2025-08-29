Bigg Boss 19 : CBI ऑफिसर बनने की छोड़ी चाहत! कोई MBA तो कोई LLB, जानें कितने पढ़े-लिखे हैं Bigg Boss 19 Contestants

Bigg Boss 19 Contestants Education: 24 अगस्त को हुए भव्य प्रीमियर के बाद, बिग बॉस 19 अपने सफर की शुरुआत कर चुका है। सुपरस्टार सलमान खान ने धमाकेदार तरीके से नए सीजन की शुरुआत की। अब आने वाले हफ्तों में सभी कंटेस्टेंट जबरदस्त ड्रामा, ट्विस्ट और भरपूर मनोरंजन देने के लिए तैयार हैं। प्रोमो और शुरुआती एपिसोड ने उत्सुकता बढ़ा दी है, और प्रशंसक अब यह देखने के लिए उत्सुक हैं कि घरवाले शो के अप्रत्याशित स्वरूप के साथ कैसे तालमेल बिठाते हैं। शो में सभी अलग-अलग बैकग्राउंड से हैं। ऐसे में आज हम आपको बताते हैं कि बिग बॉस के घर में सब कितने पढ़े-लिखे हैं।