UCO Bank Vacancy 2025: ग्रेजुएट युवाओं के लिए बैंक में नौकरी पाने का, ये अभ्यर्थी फ्री में कर सकेंगे आवेदन



इस भर्ती के तहत देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 532 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इनमें 229 पद सामान्य वर्ग के लिए, 132 ओबीसी, 98 एससी, 45 एसटी और 28 पद ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम (NATS) की वेबसाइट nats.education.gov.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करना अनिवार्य है। केवल वही उम्मीदवार आवेदन के योग्य होंगे जिनकी प्रोफाइल पोर्टल पर 100 प्रतिशत पूर्ण होगी। भर्ती से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन को देखा जा सकता है।