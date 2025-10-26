UCO Bank Vacancy 2025: ग्रेजुएट युवाओं के लिए बैंक में नौकरी पाने का, ये अभ्यर्थी फ्री में कर सकेंगे आवेदन

UCO Bank Vacancy 2025(Image-Freepik)
UCO Bank Recruitment 2025: अगर आप बैंक में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं तो यूको बैंक आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है। बैंक ने देशभर में अप्रेंटिस पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक उम्मीदवार इसके लिए यूको बैंक की आधिकारिक वेबसाइट uco.bank.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 21 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 30 अक्टूबर 2025 तक चलेगी।
इस भर्ती के तहत देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 532 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इनमें 229 पद सामान्य वर्ग के लिए, 132 ओबीसी, 98 एससी, 45 एसटी और 28 पद ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम (NATS) की वेबसाइट nats.education.gov.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करना अनिवार्य है। केवल वही उम्मीदवार आवेदन के योग्य होंगे जिनकी प्रोफाइल पोर्टल पर 100 प्रतिशत पूर्ण होगी। भर्ती से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन को देखा जा सकता है।
शैक्षणिक योग्यता के रूप में उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या कॉलेज से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होना आवश्यक है। आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की आयु आवेदन की अंतिम तारीख तक कम से कम 20 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक का जन्म 2 अक्टूबर 1997 से पहले और 1 अक्टूबर 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी।
अप्रेंटिसशिप के दौरान चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 15,000 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाएगा। आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 800 रुपये के साथ जीएसटी का भुगतान करना होगा। वहीं, एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन निशुल्क रखा गया है, जबकि दिव्यांगजन को 400 रुपये के साथ जीएसटी का शुल्क देना होगा।
