UGC ने जारी की 22 फर्जी यूनिवर्सिटियों की लिस्ट! यूपी में 4… यहां देखिए Fake University New List

UGC की जारी लिस्ट के मुताबिक, दिल्ली में 10 ऐसे संस्थान हैं जो बिना मान्यता के चल रहे हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 4, आंध्र प्रदेश, केरल और पश्चिम बंगाल में 2-2, जबकि महाराष्ट्र और पुडुचेरी में 1-1 फर्जी यूनिवर्सिटी पाई गई है। दिल्ली के कोटला मुबारकपुर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग का मामला सामने आने के बाद UGC ने सख्त रुख अपनाया है। जांच में पाया गया कि यह संस्थान न तो केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त है और न ही किसी राज्य सरकार से।