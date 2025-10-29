UGC ने जारी की 22 फर्जी यूनिवर्सिटियों की लिस्ट! यूपी में 4… यहां देखिए Fake University New List

Fake University List (gemini ai)
UGC Fake University List: देशभर में कई यूनिवर्सिटियों की लिस्ट विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने जारी की है।जिसमें 22 फर्जी यूनिवर्सिटियों का नाम शामिल है। ये संस्थान बिना किसी मान्यता के खुद को यूनिवर्सिटी बताकर डिग्री बांट रहे हैं। आयोग ने साफ कहा है कि इन संस्थानों को UGC Act 1956 के तहत डिग्री देने की अनुमति नहीं है। यानी यहां से ली गई कोई भी डिग्री नौकरी या आगे की पढ़ाई के लिए मान्य नहीं होगी।
UGC की जारी लिस्ट के मुताबिक, दिल्ली में 10 ऐसे संस्थान हैं जो बिना मान्यता के चल रहे हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 4, आंध्र प्रदेश, केरल और पश्चिम बंगाल में 2-2, जबकि महाराष्ट्र और पुडुचेरी में 1-1 फर्जी यूनिवर्सिटी पाई गई है। दिल्ली के कोटला मुबारकपुर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग का मामला सामने आने के बाद UGC ने सख्त रुख अपनाया है। जांच में पाया गया कि यह संस्थान न तो केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त है और न ही किसी राज्य सरकार से।
क्राइस्ट न्यू टेस्टामेंट डीम्ड यूनिवर्सिटी (गुंटूर)
बाइबिल ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, विशाखापत्तनम
अखिल भारतीय सार्वजनिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान, अलीपुर
कमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड, दरियागंज, दिल्ली।
संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय, दिल्ली
व्यावसायिक विश्वविद्यालय, दिल्ली
एडीआर-केंद्रित न्यायिक विश्वविद्यालय, एडीआर हाउस, 8जे, गोपाला टावर, 25 राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली - 110008
भारतीय विज्ञान एवं इंजीनियरिंग संस्थान, नई दिल्ली
विश्वकर्मा स्व-रोजगार मुक्त विश्वविद्यालय, रोजगार सेवा सदन, 672, संजय एन्क्लेव, के सामने। जीटीके डिपो, दिल्ली-110033
आध्यात्मिक विश्वविद्यालय (आध्यात्मिक विश्वविद्यालय), 351-352, चरण-I, ब्लॉक-ए, विजय विहार, रिठाला, रोहिणी, दिल्ली-110085
वर्ल्ड पीस ऑफ यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी (डब्ल्यूपीयूएनयू), नंबर-201, दूसरी मंजिल, बेस्ट बिजनेस पार्क, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034
इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग, 1810/4, प्रथम तल, कोटला मुबारकपुर
इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ प्रोफेटिक मेडिसिन, कोझिकोड
सेंट जॉन्स यूनिवर्सिटी, किशनट्टम
महाराष्ट्र:
राजा अरबी विश्वविद्यालय, नागपुर
श्री बोधि एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, थिलास्पेट
गांधी हिन्दी विद्यापीठ, प्रयाग (इलाहाबाद)
नेताजी सुभाष चंद्र बोस विश्वविद्यालय (मुक्त विश्वविद्यालय), अलीगढ़
भारतीय शिक्षा परिषद्, लखनऊ
महामाया तकनीकी विश्वविद्यालय, नोएडा
भारतीय वैकल्पिक चिकित्सा संस्थान, कोलकाता
वैकल्पिक चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता
आयोग ने छात्रों से अपील की है कि किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने से पहले उसकी मान्यता जरूर जांच लें। कई संस्थान बिना अनुमति के डिग्री कोर्स चलाते हैं और भोले-भाले छात्रों को फंसा लेते हैं। इसलिए UGC की वेबसाइट या आधिकारिक चैनल से जांच करना बेहद जरूरी है, ताकि आपके भविष्य पर असर न पड़े।
