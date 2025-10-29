Patrika LogoSwitch to English

UGC ने जारी की 22 फर्जी यूनिवर्सिटियों की लिस्ट! यूपी में 4… यहां देखिए Fake University New List

Fake University List : UGC ने देशभर की 22 फर्जी यूनिवर्सिटियों की लिस्ट जारी की है। दिल्ली में सबसे ज्यादा 10 फर्जी संस्थान पाए गए हैं। जानें कौन-कौन से कॉलेज बिना मान्यता के डिग्री दे रहे हैं और छात्रों को कैसे बचना चाहिए।

भारत

image

Dimple Yadav

Oct 29, 2025

Fake University List

Fake University List (gemini ai)

UGC Fake University List: देशभर में कई यूनिवर्सिटियों की लिस्ट विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने जारी की है।जिसमें 22 फर्जी यूनिवर्सिटियों का नाम शामिल है। ये संस्थान बिना किसी मान्यता के खुद को यूनिवर्सिटी बताकर डिग्री बांट रहे हैं। आयोग ने साफ कहा है कि इन संस्थानों को UGC Act 1956 के तहत डिग्री देने की अनुमति नहीं है। यानी यहां से ली गई कोई भी डिग्री नौकरी या आगे की पढ़ाई के लिए मान्य नहीं होगी।

दिल्ली में सबसे ज्यादा फर्जी यूनिवर्सिटियां

UGC की जारी लिस्ट के मुताबिक, दिल्ली में 10 ऐसे संस्थान हैं जो बिना मान्यता के चल रहे हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 4, आंध्र प्रदेश, केरल और पश्चिम बंगाल में 2-2, जबकि महाराष्ट्र और पुडुचेरी में 1-1 फर्जी यूनिवर्सिटी पाई गई है। दिल्ली के कोटला मुबारकपुर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग का मामला सामने आने के बाद UGC ने सख्त रुख अपनाया है। जांच में पाया गया कि यह संस्थान न तो केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त है और न ही किसी राज्य सरकार से।

फर्जी यूनिवर्सिटियों की पूरी लिस्ट

आंध्र प्रदेश:

क्राइस्ट न्यू टेस्टामेंट डीम्ड यूनिवर्सिटी (गुंटूर)

बाइबिल ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, विशाखापत्तनम

दिल्ली:

अखिल भारतीय सार्वजनिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान, अलीपुर

कमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड, दरियागंज, दिल्ली।

संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय, दिल्ली

व्यावसायिक विश्वविद्यालय, दिल्ली

एडीआर-केंद्रित न्यायिक विश्वविद्यालय, एडीआर हाउस, 8जे, गोपाला टावर, 25 राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली - 110008

भारतीय विज्ञान एवं इंजीनियरिंग संस्थान, नई दिल्ली

विश्वकर्मा स्व-रोजगार मुक्त विश्वविद्यालय, रोजगार सेवा सदन, 672, संजय एन्क्लेव, के सामने। जीटीके डिपो, दिल्ली-110033

