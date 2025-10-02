Patrika LogoSwitch to English

KIUG 2025: आगे बढ़ सकती है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की डेट, जल्द आएगा बड़ा अपडेट!

Khelo India University Games 2025: 9 नवंबर केआइयूजी खेल शुरू होने वाले है। लेकिन अभी मैदानों के रिनोवेशन का कार्य शुरू नहीं हुआ है।

2 min read

जयपुर

image

Anil Prajapat

image

ललित पी. शर्मा

Oct 02, 2025

Khelo-India-University-Games-2025

Photo Source: AI

जयपुर। नवम्बर में प्रस्तावित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स-2025 के आयोजन की तैयारियों में गति लाने के लिए गुरुवार से सवाई मानसिंह स्टेडियम स्थित एथलेटिक ट्रैक और बैडमिंटन एरिना में कोचिंग, अभ्यास और अन्य खेल गतिविधियां बंद कर दी गई है। परन्तु सोचने की बात यह है कि 9 नवंबर से होने वाले केआइयूजी खेलों में बहुत कम समय बचा है और अभी तक एसएमएस स्टेडियम सहित राज्य के अन्य स्थानों पर मैदानों के रिनोवेशन का कार्य शुरू भी नहीं हुआ है। जबकि नियमानुसार गेम्स के 50 दिन पूर्व ही आयोजन को लेकर स्थिति स्पष्ट हो जाती है और सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं जिससे आयोजन में खिलाड़ियों की स्थिति स्पष्ट हो जाती है पर यहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है।

इससे गेम्स टेक्निकल कंडक्ट कमेटी (जीटीसीसी) भी खुश नहीं है और वह जल्द से जल्द कार्य पूर्ण करने का राज्य सरकार पर दबाव बना रही है। ऐसी स्थिति में वह इन खेलों को आगे बढ़ाने की घोषणा कर सकती है। आलाधिकारी भी मानते हैं कि बड़ा आयोजन है काफी काम बाकि है इन्हें पूर्ण कराने में काफी समय लगेगा। ऐसे में केआईयूजी की तिथि आगे बढ़ सकती है और यह सही भी रहेगा।

यह खेल 9 नवंबर से 21 नवंबर तक राजस्थान में होने हैं। इनमें 20 खेलों का आयोजन होगा जिनमें 5 हजार खिलाड़ी भाग लेंगे। 10 खेलों का आयोजन जयपुर में होगा बाकि खेल कोटा, उदयपुर, भरतपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर में होंगे।

खामियों को किया जाएगा दुरुस्त

राज्य क्रीड़ा परिषद अध्यक्ष डॉ. नीरज के पवन के अनुसार जीटीसीसी के निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों में साफ-सफाई, निर्माण कार्य, रंग-रोगन आदि शामिल हैं। इसलिए 2 अक्टूबर से सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक और बैडमिंटन हॉल पर प्रशिक्षण और अन्य गतिविधियां पूर्णतः बंद रहेंगी। यह निर्णय संबंधित खेल मैदानों के कार्यों को समय पर पूरा करने और गेम्स के सफल आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए किया गया है।

केंद्रीय समितियों ने बताई थीं काफी कमियां

यूनिवर्सिटी गेम्स के आयोजनों स्थलों की जांच के लिए जयपुर और अन्य स्थानों का दौरा करने वाली केंद्रीय समितियों ने सभी स्थानों पर अनेक खामियां बताई थी। एसएमएस स्टेडियम के बैडमिंटन एरिना में एग्जास्ट और बैठने की सुविधा और कोर्ट में लगी मेट्स को लेकर नाराजगी जताई थी।

उसके बाद पीकेएल की टीमों का अभ्यास भी बैडमिंटन एरिना में होने से वह और भी खराब हो गया। उसके अलावा एथलेटिक ट्रैक के दौरे पर भी वहां ट्रैक पर अनेक खामियां बताई। एसएमएस स्थित तरणताल पर भी हीट वॉटर सिस्टम नहीं होने से नाराजगी जताई थी। आर्चरी के जगतपुरा स्थित ग्राउंड पर गंदगी की भरमार और कई चीजों की कमी बताई गई। इतना सब होने के बाद भी अभी तक मंथर गति से कार्य हो रहा है।

हम कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते

खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स बहुत बड़ा आयोजन है। भारत सरकार की टीम भी हमें जल्द से जल्द कार्य करवाने को कह रही हैं क्योंकि अब एक माह ही बचा है। इसलिए हमने 2 अक्टूबर एथलेटिक ट्रैक और बैडमिंटन एरिना कोचिंग और अन्य आयोजन पर रोक लगा दी है। हम कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं। ऐसे में इन खेलों की तिथि आगे खिसक सकती हैं। बैडमिंटन के एक कोर्ट पर कार्य होगा और दूसरे को फ्री रखेंगे। बड़ी-बड़ी मशीनें कार्य करेंगी। ऐसे में हमने सभी खिलाड़ियों को बता दिया है कि जब तक कार्य हों, वे कहीं और अभ्यास करें ताकि उनका खेल बाधित न हो।
-डा. नीरज के. पवन, अध्यक्ष, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद

वाइल्डलाइफ वीक आज से: स्कूली बच्चों को झालाना में करवाई जाएगी नि:शुल्क जंगल सफारी, बाघिन रानी के 5 शावकों का होगा नामकरण
जयपुर

