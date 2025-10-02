KIUG 2025: आगे बढ़ सकती है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की डेट, जल्द आएगा बड़ा अपडेट!

जयपुर। नवम्बर में प्रस्तावित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स-2025 के आयोजन की तैयारियों में गति लाने के लिए गुरुवार से सवाई मानसिंह स्टेडियम स्थित एथलेटिक ट्रैक और बैडमिंटन एरिना में कोचिंग, अभ्यास और अन्य खेल गतिविधियां बंद कर दी गई है। परन्तु सोचने की बात यह है कि 9 नवंबर से होने वाले केआइयूजी खेलों में बहुत कम समय बचा है और अभी तक एसएमएस स्टेडियम सहित राज्य के अन्य स्थानों पर मैदानों के रिनोवेशन का कार्य शुरू भी नहीं हुआ है। जबकि नियमानुसार गेम्स के 50 दिन पूर्व ही आयोजन को लेकर स्थिति स्पष्ट हो जाती है और सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं जिससे आयोजन में खिलाड़ियों की स्थिति स्पष्ट हो जाती है पर यहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है।