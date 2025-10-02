वाइल्डलाइफ वीक आज से: स्कूली बच्चों को झालाना में करवाई जाएगी नि:शुल्क जंगल सफारी, बाघिन रानी के 5 शावकों का होगा नामकरण



गुरुवार को नाहरगढ़ जैविक उद्यान में वाइल्ड लाइफ वीक में शावकों का नामकरण होगा। बताया जा रहा है कि पांच महीने पहले जन्मे रानी के पांचों शावकों को गुरुवार को डिस्प्ले एरिया के समीप बने कराल में शिफ्ट किया जाएगा। कुछ दिन यहां रहने के बाद उन्हें भी शावक भीम और स्कंदी की तरह डिस्प्ले एरिया में लाया जाएगा।