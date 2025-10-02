वाइल्डलाइफ वीक आज से: स्कूली बच्चों को झालाना में करवाई जाएगी नि:शुल्क जंगल सफारी, बाघिन रानी के 5 शावकों का होगा नामकरण

Wildlife Week Begins Today
जयपुर: नाहरगढ़ जैविक उद्यान से वन्यजीव प्रेमियों के लिए खुशखबरी है। बाघिन रानी के नन्हे पांचों शावक अब अपने नाम से पहचाने जाएंगे। साथ ही जल्द ही उन्हें सैलानी भी देख सकेंगे। शावकों को डिस्प्ले एरिया में शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। यह सौगात गुरुवार से शुरू हो रहे वाइल्ड लाइफ वीक में मिलेगी।
गुरुवार को नाहरगढ़ जैविक उद्यान में वाइल्ड लाइफ वीक में शावकों का नामकरण होगा। बताया जा रहा है कि पांच महीने पहले जन्मे रानी के पांचों शावकों को गुरुवार को डिस्प्ले एरिया के समीप बने कराल में शिफ्ट किया जाएगा। कुछ दिन यहां रहने के बाद उन्हें भी शावक भीम और स्कंदी की तरह डिस्प्ले एरिया में लाया जाएगा।
वन अधिकारियों का कहना है कि नामकरण से शावकों की पहचान आसान होगी और सैलानियों में उनसे अपनापन भी बढ़ेगा। अभी तक उन्हें केवल बाघिन रानी के शावक कहकर ही पुकारा जाता था, लेकिन अब उनके नाम गूंजेंगे।
वहीं, अकेलेपन से गुजर रहे बाघ शावक रणवीर को नया ठिकाना मिल गया है। हालांकि, उसे टाइगर सफारी में जंगल में छोड़ने के बजाय पिंजरे में ही रखा जाएगा।
जैविक उद्यान में एक और नई जोड़ी तैयार हुई है। मौत को हराकर जिंदगी की जंग जीतने वाली मादा लेपर्ड राधा और नर लेपर्ड कृष्ण को एक साथ रखा गया है। हालांकि, उन्हें डिस्प्ले एरिया की बजाय अलग कराल में रखा गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस जोड़ी से प्रजनन की संभावनाएं बढ़ेंगी।
वन्यजीव सप्ताह में नाहरगढ़ के अलावा हाथीगांव, झालाना और आमागढ़ में विभिन्न प्रतियोगिताएं व कार्यक्रम आयोजित होंगे। स्कूली बच्चों को झालाना में नि:शुल्क जंगल सफारी करवाई जाएगी।
