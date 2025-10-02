Dussehra 2025: जयपुर की ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव, आज रोडवेज बसों का रूट रहेगा डायवर्ट

Jaipur Dussehra Traffic Plan
Jaipur Dussehra News: जयपुर शहर में गुरुवार को दशहरा उत्सव विभिन्न स्थानों पर मनाया जाएगा। पर्व के दौरान शहर में यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है।
बता दें कि दिल्ली रोड की तरफ से आने वाली रोडवेज बसें चंदवाजी तिराहा से एक्सप्रेस हाइवे रोड नंबर 14, सीकर रोड, चौमूं तिराहा, पानीपेच, चिंकारा, कलट्री सर्कल से खासा कोठी होते हुए सिंधी कैंप पहुंचेंगी।
वहीं, सिंधी कैंप से दिल्ली रोड की ओर जाने वाली रोडवेज बसें सिंधी कैंप से गवर्नमेंट हॉस्टल, चौमूं हाउस चौराहा, स्टेच्यू सर्कल, पृथ्वीराज रोड, नारायण सिंह तिराहा, रामबाग चौराहा, जेडीए चौराहा, शांति पथ, जवाहर नगर बाइपास से ट्रांसपोर्ट नगर होते हुए रवाना होंगी।
आगरा रोड से आने वाली रोडवेज बसें रोटरी सर्कल से जवाहर नगर बाइपास, रॉयल्टी तिराहा, केवी-3 तिराहा, ओटीएस चौराहा, गोपालपुरा चौराहा, लक्ष्मी मंदिर, सहकार मार्ग, 22 गोदाम, गवर्नमेंट हॉस्टल होते हुए सिंधी कैंप पहुंचेंगी। सिंधी कैंप से आगरा रोड की ओर जाने वाली रोडवेज बसें सिंधी कैंप से गवर्नमेंट हॉस्टल, चौमूं हाउस चौराहा, स्टेच्यू सर्कल, पृथ्वीराज रोड, नारायण सिंह तिराहा, रामबाग चौराहा, जेडीए चौराहा, शांति पथ, जवाहर नगर बाइपास से ट्रांसपोर्ट नगर और रोटरी सर्कल होते हुए जाएंगी।
रावण दहन स्थल के आसपास मुख्य मार्गों पर सभी प्रकार के वाहनों की पार्किंग निषेध रहेगी। रावण दहन स्थल के आसपास मुख्य मार्गों पर चलने वाले सामान्य यातायात को आवश्यकतानुसार डायवर्ट कर समानांतर मार्गों पर संचालित किया जाएगा। अति आवश्यक सेवाओं के वाहनों का आवागमन निर्बाध रहेगा।
