Dussehra 2025: जयपुर की ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव, आज रोडवेज बसों का रूट रहेगा डायवर्ट



आगरा रोड से आने वाली रोडवेज बसें रोटरी सर्कल से जवाहर नगर बाइपास, रॉयल्टी तिराहा, केवी-3 तिराहा, ओटीएस चौराहा, गोपालपुरा चौराहा, लक्ष्मी मंदिर, सहकार मार्ग, 22 गोदाम, गवर्नमेंट हॉस्टल होते हुए सिंधी कैंप पहुंचेंगी। सिंधी कैंप से आगरा रोड की ओर जाने वाली रोडवेज बसें सिंधी कैंप से गवर्नमेंट हॉस्टल, चौमूं हाउस चौराहा, स्टेच्यू सर्कल, पृथ्वीराज रोड, नारायण सिंह तिराहा, रामबाग चौराहा, जेडीए चौराहा, शांति पथ, जवाहर नगर बाइपास से ट्रांसपोर्ट नगर और रोटरी सर्कल होते हुए जाएंगी।