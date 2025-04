UGC New Guidelines: यूजी और पीजी के लिए UGC के नए नियम, अब Multiple एंट्री और एग्जिट का सिस्टम होगा लागू, देखें अन्य बदलाव

भारत•Apr 26, 2025 / 03:01 pm• Shambhavi Shivani

UGC New Guidelines For UG And PG Courses: यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (UGC) ने वर्ष 2025 से शुरू होने वाले अंडर ग्रेजुएट्स (UG) और पोस्टग्रेजुएट्स (PG) के लिए नए नियम साझा किए हैं। इनमें से सबसे बड़ा बदलाव है मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम। ये बदलाव नई शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत शिक्षा को लचीला और छात्रों के अनुकूल बनाने के लिए किया गया है।

