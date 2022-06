UK Board 10th, 12th Result 2022 : उत्तराखंड 10वीं-12वीं बोर्ड का रिजल्ट SMS से ऐसे चेक करें

How to get result on SMS : ऐसे देखें 10वीं का रिजल्ट

— सबसे पहले छात्रों कों मैसेज बॉक्स में जाकर UK10 लिखाना होगा।

— इसके बाद स्पेस औैर फिर अपना रोल नंबर टाइप करना होगा।

— अब इसको 56263 पर भेजना होगा।

— अब आपके मोबाइल पर 10वीं का परिणाम आ जाएगा।