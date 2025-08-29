Patrika LogoSwitch to English

शिक्षा

UKPSC Lower PCS Mains Admit Card 2025 जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड और जानें परीक्षा की तारीख

UKPSC Lower PCS Mains Admit Card 2025: उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने लोअर पीसीएस मेन्स परीक्षा 2025 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। परीक्षा 13 और 14 सितंबर 2025 को होगी, ऐसे डाउनलोड करें अपना एडमिट कार्ड।

देहरादून

Rahul Yadav

Aug 29, 2025

UKPSC Lower PCS Mains Admit Card 2025
UKPSC Lower PCS Mains Admit Card 2025

UKPSC Lower PCS Mains Admit Card 2025: उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) ने लोअर पीसीएस मेन्स परीक्षा 2025 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। उम्मीदवार अब इसे आधिकारिक वेबसाइट psc.uk.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 13 और 14 सितंबर 2025 को हरिद्वार और हल्द्वानी में आयोजित की जाएगी।

एडमिट कार्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट है। इसके बिना किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं मिलेगा।

UKPSC Lower PCS Mains Admit Card 2025 ऐसे करें डाउनलोड

  • सबसे पहले UKPSC की आधिकारिक वेबसाइट psc.uk.gov.in पर जाएं।
  • होमपेज पर उपलब्ध Lower PCS Mains Admit Card 2025 लिंक पर क्लिक करें।
  • लॉगिन के लिए अपनी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर और पासवर्ड दर्ज करें।
  • एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंट आउट सुरक्षित रखें।

UKPSC Lower PCS Mains Admit Card 2025 Link

परीक्षा से जुड़ी जानकारी

परीक्षा विवरणजानकारी
परीक्षा तिथि13 और 14 सितंबर 2025
परीक्षा केंद्रहरिद्वार और हल्द्वानी
कुल पद113
चयनित उम्मीदवारों की संख्या1,771

जो उम्मीदवार UKPSC Lower PCS मेन्स में शामिल होने वाले हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सुरक्षित रखें और परीक्षा के दिन इसे साथ अवश्य लेकर जाएं।

शिक्षा

Published on:

29 Aug 2025 05:21 pm

Hindi News / Education News / UKPSC Lower PCS Mains Admit Card 2025 जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड और जानें परीक्षा की तारीख

