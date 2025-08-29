UKPSC Lower PCS Mains Admit Card 2025 जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड और जानें परीक्षा की तारीख

UKPSC Lower PCS Mains Admit Card 2025: उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) ने लोअर पीसीएस मेन्स परीक्षा 2025 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। उम्मीदवार अब इसे आधिकारिक वेबसाइट psc.uk.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 13 और 14 सितंबर 2025 को हरिद्वार और हल्द्वानी में आयोजित की जाएगी।
एडमिट कार्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट है। इसके बिना किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं मिलेगा।
|परीक्षा विवरण
|जानकारी
|परीक्षा तिथि
|13 और 14 सितंबर 2025
|परीक्षा केंद्र
|हरिद्वार और हल्द्वानी
|कुल पद
|113
|चयनित उम्मीदवारों की संख्या
|1,771
जो उम्मीदवार UKPSC Lower PCS मेन्स में शामिल होने वाले हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सुरक्षित रखें और परीक्षा के दिन इसे साथ अवश्य लेकर जाएं।