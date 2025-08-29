UKPSC Lower PCS Mains Admit Card 2025 जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड और जानें परीक्षा की तारीख

UKPSC Lower PCS Mains Admit Card 2025: उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) ने लोअर पीसीएस मेन्स परीक्षा 2025 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। उम्मीदवार अब इसे आधिकारिक वेबसाइट psc.uk.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 13 और 14 सितंबर 2025 को हरिद्वार और हल्द्वानी में आयोजित की जाएगी।