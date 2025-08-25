यूनियन बैंक वेल्थ मैनेजर भर्ती 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तारीख आज, समय रहते ऐसे करें अप्लाई

Union Bank Recruitment 2025: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने वेल्थ मैनेजर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की थी जिसकी अंतिम तारीख आज यानि 25 अगस्त 2025 है। इस भर्ती के तहत कुल 250 पद भरे जाएंगे। इच्छुक उम्मीदवारों के पास आवेदन करने का आखिरी मौका आज है। आवेदन आधिकारिक वेबसाइट unionbankofindia.co.in के जरिए किए जा सकते हैं। आवेदन फॉर्म का प्रिंट निकालने की अंतिम तिथि 9 सितंबर 2025 तय की गई है।