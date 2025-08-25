Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

यूनियन बैंक वेल्थ मैनेजर भर्ती 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तारीख आज, समय रहते ऐसे करें अप्लाई

Union Bank Recruitment 2025: यूनियन बैंक वेल्थ मैनेजर भर्ती के 250 पदों पर आवेदन की अंतिम तारीख आज, ऐसे तुरंत करें ऑनलाइन अप्लाई।

भारत

Rahul Yadav

Aug 25, 2025

Union Bank Recruitment 2025
Union Bank Recruitment 2025 (Image: Gemini)

Union Bank Recruitment 2025: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने वेल्थ मैनेजर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की थी जिसकी अंतिम तारीख आज यानि 25 अगस्त 2025 है। इस भर्ती के तहत कुल 250 पद भरे जाएंगे। इच्छुक उम्मीदवारों के पास आवेदन करने का आखिरी मौका आज है। आवेदन आधिकारिक वेबसाइट unionbankofindia.co.in के जरिए किए जा सकते हैं। आवेदन फॉर्म का प्रिंट निकालने की अंतिम तिथि 9 सितंबर 2025 तय की गई है।

कितने पदों पर होगी भर्ती?

यूनियन बैंक इस बार स्पेशलिस्ट ऑफिसर कैडर के तहत वेल्थ मैनेजर पदों पर भर्ती कर रहा है। कैटेगेरी के हिसाब से वैकेंसी की डिटेल के लिए नीचे दी जा रही टेबल देखें।

ये भी पढ़ें

इंडियन ओवरसीज बैंक अपरेंटिस पदों पर आवेदन की डेडलाइन आज, तुरंत करें अप्लाई
शिक्षा
IOB Apprentice Recruitment 2025

क्या है योग्यता?

  • आवेदक के पास स्नातक (Graduation) की डिग्री होना अनिवार्य है।
  • आयु सीमा बैंक की भर्ती अधिसूचना के अनुसार तय होगी।

चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन तीन चरणों में होगा।

  • ऑनलाइन परीक्षा
  • ग्रुप डिस्कशन (GD)
  • पर्सनल इंटरव्यू

सभी चरणों में सफल उम्मीदवारों को अंतिम मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा।

आवेदन शुल्क

  • SC/ST/PwBD उम्मीदवार: 177 रुपये
  • UR/OBC/EWS): 1180 रुपये

Union Bank Recruitment 2025 के लिए ऐसे करें आवेदन

  • आधिकारिक वेबसाइट unionbankofindia.co.in पर जाएं।
  • Recruitment Section में जाकर Wealth Manager Application Link पर क्लिक करें।
  • नया रजिस्ट्रेशन करें और अपनी जानकारी भरें।
  • लॉगिन करके आवेदन फॉर्म पूरा भरें।
  • जरूरी डाक्यूमेंट्स अपलोड करें और शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।
  • आवेदन फॉर्म सबमिट कर उसकी कॉपी डाउनलोड कर लें।

ये भी पढ़ें

IGNOU जून टीईई रिजल्ट 2025 जारी, यहां डायरेक्ट लिंक से देखें अपना स्कोरकार्ड
शिक्षा
IGNOU June TEE Result 2025

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

25 Aug 2025 10:41 am

Hindi News / Education News / यूनियन बैंक वेल्थ मैनेजर भर्ती 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तारीख आज, समय रहते ऐसे करें अप्लाई

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.