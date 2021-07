केंद्रीय शिक्षा मंत्री कल करेंगे NIPUN भारत की शुरुआत, ये है अभियान का मकसद

नई दिल्ली। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक कल यानि पांच जुलाई को कक्षा तीन तक के बच्चों में समझ और संख्या के साथ पढ़ने में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल ( National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy - NIPUN ) की शुरूआत करेंगे। करेगा। समग्र शिक्षा अभियान केंद्र प्रायोजित है। इसे स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के जरिए लागू किया जाएगा। कार्यक्रम लॉचिंग के दौरान निपुन भारत पर एक लघु वीडियो, गान और कार्यान्वयन दिशानिर्देश भी जारी किए जाएंगे। इसका मकसद बच्चों में लिखने, पढ़ने और अंकगणितीय समझ विकसित करना है।

एनईपी 2020 पर अमल की दिशा में अहम कदम

शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी सूचना में बताया गया है कि NIPUN का मकसद 2026-27 तक कक्षा तीन के बच्चों मेें साक्षरता और संख्यात्मकता के लिहाज से मौलिक समझ विकसित करना है। यानि कक्षा 3 तक के बच्चों को पढ़ने, लिखने और अंकगणित में वांछित क्षमता हासिल कर लेने योग्य तैयार करना है। निपुन भारत मिशन की दृष्टि आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता के सार्वभौमिक अधिग्रहण को सुनिश्चित करने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना है। ताकि प्रत्येक बच्चा 2026-27 तक ग्रेड 3 के अंत तक पढ़ने, लिखने और अंकगणित में वांछित सीखने की क्षमता प्राप्त कर सके। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा लागू किया जाने वाला NIPUN भारत का शुभारंभ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर अमल के लिए तैयार एक श्रृंखलाओं में शामिल है।

वर्चुअल कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिकारी होंगे शमिल

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूली शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और संस्थानों के प्रमुख भी पांच जुलाई को शिक्षा मंत्रालय के वर्चुअल कार्यक्रम ( virtual program ) में शामिल होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के लिए उठाए गए उपायों की एक श्रृंखला के बीच NIPUN भारत का शुभारंभ स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा 29 जुलाई 2020 को जारी किया गया एक महत्वपूर्ण कदम है।

