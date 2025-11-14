UNIRAJ: UG-PG पहले सेमेस्टर के लिए आवेदन की अंतिम तारीख आगे बढ़ी, इस डेट तक कर सकेंगे अप्लाई



ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद छात्रों को कुछ आवश्यक डाक्यूमेंट्स भी जमा करवाने होंगे। आवेदन फॉर्म के साथ पिछली कक्षा की मार्कशीट की स्व-प्रमाणित कॉपी जमा करना अनिवार्य है। इसके अलावा, ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी जमा करना होगा, खासतौर पर उन विद्यार्थियों को जिन्होंने अपनी पिछली पढ़ाई किसी अन्य बोर्ड या विश्वविद्यालय से पूरी की है। विश्वविद्यालय ने सभी छात्र-छात्राओं को सलाह दी है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार करने के बजाय समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें। ऐसा करने से अंतिम समय में सर्वर लोड बढ़ने या किसी भी टेक्निकल समस्या से होने वाली असुविधा से बचा जा सकेगा।