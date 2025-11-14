UNIRAJ: UG-PG पहले सेमेस्टर के लिए आवेदन की अंतिम तारीख आगे बढ़ी, इस डेट तक कर सकेंगे अप्लाई

Patrika LogoSwitch to English

UNIRAJ: UG-PG पहले सेमेस्टर के लिए आवेदन की अंतिम तारीख आगे बढ़ी, इस डेट तक कर सकेंगे अप्लाई

इस साल प्राइवेट और नॉन- कॉलेजिएट विद्यार्थियों के लिए परीक्षा सिस्टम में बड़ा बदलाव किया गया है। यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी नोटिस में बताया गया है कि अब UG और PG दोनों स्तरों पर ऐसे छात्रों को भी सेमेस्टर प्रणाली के आधार पर परीक्षा देनी होगी।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Anurag Animesh

Nov 14, 2025

Rajasthan University

Rajasthan University

Rajasthan University Exam Form Date: राजस्थान विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 में होने वाली अंडरग्रेजुएट (UG) और पोस्ट-ग्रेजुएट (PG) प्रथम सेमेस्टर परीक्षाओं के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। अब छात्र 20 नवंबर 2025 तक अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। यह व्यवस्था बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए और एमकॉम के प्रथम सेमेस्टर में प्रवेशित रेगुलर तथा प्राइवेट/नॉन- कॉलेजिएट दोनों विद्यार्थियों पर लागू होगी। परीक्षा नियंत्रक के अनुसार, समय सीमा बढ़ाने का उद्देश्य छात्रों को पर्याप्त समय देकर उन्हें आवेदन प्रक्रिया से वंचित होने से बचाना है।

UNIRAJ: परीक्षा सिस्टम में बड़ा बदलाव


इस साल प्राइवेट और नॉन- कॉलेजिएट विद्यार्थियों के लिए परीक्षा सिस्टम में बड़ा बदलाव किया गया है। यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी नोटिस में बताया गया है कि अब UG और PG दोनों स्तरों पर ऐसे छात्रों को भी सेमेस्टर प्रणाली के आधार पर परीक्षा देनी होगी। पहले वे वार्षिक परीक्षा पद्धति के माध्यम से परीक्षा देते थे। यह बदलाव सभी कोर्सों में समानता बनाने और मूल्यांकन प्रणाली को एकरूप करने की दिशा में उठाया गया कदम है।

Rajasthan University: जान लें अन्य डिटेल्स


ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद छात्रों को कुछ आवश्यक डाक्यूमेंट्स भी जमा करवाने होंगे। आवेदन फॉर्म के साथ पिछली कक्षा की मार्कशीट की स्व-प्रमाणित कॉपी जमा करना अनिवार्य है। इसके अलावा, ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी जमा करना होगा, खासतौर पर उन विद्यार्थियों को जिन्होंने अपनी पिछली पढ़ाई किसी अन्य बोर्ड या विश्वविद्यालय से पूरी की है। विश्वविद्यालय ने सभी छात्र-छात्राओं को सलाह दी है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार करने के बजाय समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें। ऐसा करने से अंतिम समय में सर्वर लोड बढ़ने या किसी भी टेक्निकल समस्या से होने वाली असुविधा से बचा जा सकेगा।

