University In India: देश के ये हैं टॉप 5 स्टेट यूनिवर्सिटी, साउथ का यह संस्थान सबसे बेहतर

Top University In India: देश में कई यूनिवर्सिटी और शैक्षणिक संस्थान हैं। जिसमें लाखों छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन कुछ ही संस्थान अपनी गुणवत्ता, रिसर्च और छात्र-शिक्षक अनुपात के कारण लगातार टॉप पर बने रहते हैं। अलग-अलग शैक्षणिक संस्थानों की रैंकिंग NIRF नामक संस्था जारी करती है। साल 2024 की रैंकिंग के अनुसार टॉप 5 स्टेट यूनिवर्सिटी की लिस्ट में अन्ना यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी ने जगह बनाई थी। इनमें दक्षिण भारत से लेकर पूर्व और पश्चिम भारत के नामी विश्वविद्यालय शामिल हैं।