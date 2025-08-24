Patrika LogoSwitch to English

University In India: देश के ये हैं टॉप 5 स्टेट यूनिवर्सिटी, साउथ का यह संस्थान सबसे बेहतर

कुछ ही संस्थान अपनी गुणवत्ता, रिसर्च और छात्र-शिक्षक अनुपात के कारण लगातार टॉप पर बने रहते हैं। अलग-अलग शैक्षणिक संस्थानों की रैंकिंग NIRF नामक संस्था जारी करती है।

भारत

Anurag Animesh

Aug 24, 2025

University In India
University In India(AI Generated Image-Gemini)

Top University In India: देश में कई यूनिवर्सिटी और शैक्षणिक संस्थान हैं। जिसमें लाखों छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन कुछ ही संस्थान अपनी गुणवत्ता, रिसर्च और छात्र-शिक्षक अनुपात के कारण लगातार टॉप पर बने रहते हैं। अलग-अलग शैक्षणिक संस्थानों की रैंकिंग NIRF नामक संस्था जारी करती है। साल 2024 की रैंकिंग के अनुसार टॉप 5 स्टेट यूनिवर्सिटी की लिस्ट में अन्ना यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी ने जगह बनाई थी। इनमें दक्षिण भारत से लेकर पूर्व और पश्चिम भारत के नामी विश्वविद्यालय शामिल हैं।

University In India: टॉप 5 स्टेट यूनिवर्सिटी


अन्ना यूनिवर्सिटी (Anna University)
दक्षिण भारत का यह प्रतिष्ठित संस्थान लगातार इंजीनियरिंग और टेक्निकल एजुकेशन में देशभर में पहचान बनाए हुए है। तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित अन्ना यूनिवर्सिटी अपनी रिसर्च क्वालिटी, इंडस्ट्री कोलैबोरेशन और इनोवेशन के लिए जानी जाती है। यहां से पासआउट छात्र देश-विदेश की नामी कंपनियों में प्लेसमेंट पाते हैं।

जादवपुर यूनिवर्सिटी (Jadavpur University)
पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित जादवपुर यूनिवर्सिटी अपने उच्च स्तर के रिसर्च और कला, विज्ञान, इंजीनियरिंग के बेहतरीन कोर्सेज के लिए प्रसिद्ध है। इस यूनिवर्सिटी को ह्यूमनिटीज विषयों में भी बेहतरीन माना जाता है और यहां के रिसर्च प्रोजेक्ट अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त करते हैं।

सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी (Savitribai Phule Pune University)
महाराष्ट्र की यह यूनिवर्सिटी देश की सबसे बड़ी स्टेट यूनिवर्सिटीज में से एक है। यहां विभिन्न विषयों में ग्रेजुएशन, पीजी और रिसर्च स्तर के कोर्स संचालित होते हैं। पुणे का शैक्षणिक माहौल और इंडस्ट्री-एकेडमिक पार्टनरशिप इसे छात्रों की पसंद बनाते हैं।

कलकत्ता यूनिवर्सिटी (Calcutta University)
एशिया की सबसे पुरानी आधुनिक यूनिवर्सिटीज में से एक कलकत्ता यूनिवर्सिटी अपनी ऐतिहासिक विरासत और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के लिए जानी जाती है। इस यूनिवर्सिटी के कई पूर्व छात्र नोबेल पुरस्कार विजेता रहे हैं। यह कला, विज्ञान और कानून जैसे विषयों में उच्च शिक्षा प्रदान करती है।

पंजाब यूनिवर्सिटी (Punjab University)
चंडीगढ़ स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी भी देश की शीर्ष स्टेट यूनिवर्सिटीज में शुमार है। यह अपने रिसर्च प्रोग्राम, इंफ्रास्ट्रक्चर और अलग-अलग कोर्सेज के लिए प्रसिद्ध है। यहां पढ़ाई के साथ-साथ खेल और अन्य गतिविधियों पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है।

University In India: NIRF जारी करती है रैंकिंग


इन पांचों यूनिवर्सिटी ने अपने-अपने क्षेत्रों में शैक्षणिक गुणवत्ता, रिसर्च और इनोवेशन के नए मानक स्थापित किए हैं। यदि आप उच्च शिक्षा के लिए किसी स्टेट यूनिवर्सिटी का चयन करना चाहते हैं, तो ये संस्थान बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। साथ ही NIRF(National Institutional Ranking Framework) की वेबसाइट पर जाकर रैंकिंग के बारे में और अधिक जानकारी ली जा सकती है।

शिक्षा

Updated on:

24 Aug 2025 03:00 pm

Published on:

24 Aug 2025 02:59 pm

Hindi News / Education News / University In India: देश के ये हैं टॉप 5 स्टेट यूनिवर्सिटी, साउथ का यह संस्थान सबसे बेहतर

