UPMSP High School / Intermediate Exam Postponed 2021: यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं हुई स्थगित, जानें कब आएगी नई तारीखें

UP Board 10th, 12th Exam 2021 Postponed: कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है बोर्ड की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। यूपी सरकार ने फैसला लेते हुए बोर्ड को अगले आदेश तक 10वीं, 12वीं की परीक्षा को स्थगित (UP Board Exam Postponed) करने का निर्देश दिया है नई तारीखों (UP Board New Exam Dates) का एलान कोरोना की स्थिति को देखते हुए मई में किया जाएगा। साथ ही 15 मई तक 1-12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे।

यूपी बोर्ड की हाईस्कूल की परीक्षा में इस साल 29,94,312 छात्र छात्राओं नें पंजीकरण कराया था जिनमें से 16,74,022 छात्र और 13,20,290 छात्राएं शामिल हैं। वहीं, इंटरमीडिएट की बात करें तो इस कक्षा के लिए इस साल 26,09,501 पंजीकृत हैं, इनमें 14,73,771 छात्र और 11,35,730 छात्राएं शामिल हैं। कुल मिलाकर यूपी बोर्ड में 56,03,813 छात्र-छात्राओं ने पंजीकरण कराया हैं।

उ.प्र में हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाओं की शुरूआत 8 मई से की थी। जिनमें 10वीं की परीक्षा 25 मई को समाप्त होनी थी जबकि 12वीं की परीक्षा 28 मई तक समाप्त होनी थी। लेकिन कोरोना के भड़ते मामले को देखकर अब बोर्ड बाद में नया टाइम टेबल जारी करेगा।

आपको बता दें कि यूपी बोर्ड से पहले सीबीएसई, छत्‍तीसगढ़ बोर्ड, पंजाब बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, एमपी बोर्ड भी 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को स्थगित करने की घोषणा कर चुके हैं।