UP Board Exam 2021: 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित होने की संभावना ज्यादा, सरकार पर एग्जाम रद्द करने का दबाव

UP Board Exam 2021: बेकाबू कोरोना के चलते योगी सरकार यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द करने का निर्णय ले सकती है। इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् के वरिष्ठ अधिकारी गंभीरता से विचार कर रहे हैं।

UP Board Exam 2021: यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 के बारे में योगी सरकार बहुत जल्द बड़ा फैसला ले सकती है। कोरोना मरीजों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी और प्रदेश के शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद से सीएम योगी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं किं 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को आगे के लिए टाल दिया जाए। चर्चा इस बात की है कि सीबीएसई की तर्ज पर यूपी सरकार 10वीं की परीक्षाएं रद्द करने का भी निर्णय ले सकती है।

दो बार स्थगित हो चुकी हैं बोर्ड की परीक्षाएं

इससे पहले 8 मई से शुरू होने वाली बोर्ड परीक्षाएं 20 मई तक के लिए टाल दी गई थीं। संशोधित कार्यक्रम या परीक्षा की तारीखें अब तक जारी नहीं की गई हैं। दूसरी तरफ 10वीं और 12वीं के छात्र छात्र को इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि यूपी 10वीं बोर्ड परीक्षा 2021 सीबीएसई और आईसीएसई द्वारा लिए गए निर्णय के अनुरूप रद्द कर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् ( UPMSP) की 10वीं और 12वीं परीक्षा, 2021 को अब तक दो बार स्थगित किया जा चुका है। पूर्व में परीक्षा 24 अप्रैल, 2021 से आयोजित की जानी थी जिसे हाई कोर्ट के आदेश पर पंचायत चुनाव की तारीखें घोषित होने के कारण स्थगित कर दिया गया था। दूसरी बार 8 मई, 2021 से आयोजित की जाने वाली परीक्षा को संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्थगित किया गया था।

56 लाख छात्रों के सुरक्षा की चिंता अहम सवाल

इस बीच माध्यमिक शिक्षा के कई अधिकारी सहित मंत्री तक कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। इस स्थिति में अभी तक बैठक नहीं की जा सकी है। बताया जा रहा है कि हालात में सुधार होने के बाद चीफ मिनिस्टर इस संबंध में निर्णय लेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक परीक्षाओं का आयोजन जून के अंत तक या जुलाई की शुरुआत में किए जाने की संभावना है। बता दें कि मैट्रिक और सीनियर सेकेंडरी परीक्षाओं के लिए पंजीकृत लगभग 56 लाख छात्रों के साथ शिक्षकों की सुरक्षा भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि विभागीय अधिकारी कक्षा 10 की परीक्षा रद्द होने को लेकर लगभग आश्वस्त हैं।

