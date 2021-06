UP Madarsa News: मदरसों को चमकाने की तैयारी, आईआईटी-आईएमएम के छात्र शिक्षकों को बताएंगे ऑनलाइन टीचिंग का तरीका

UP Madarsa News: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश के सभी मदरसों को चमकाने या फिर यूं कहें कि आधुनिकीकरण की रणनीति पर तेजी से आगे बढ़ रही है। इस मुहिम के तहत सामान्य स्कूलों की तरह मदरसा के छात्रों की यूपी सरकार ऑनलाइन पढ़ाई कराएगी। उनकी शिक्षा को लेकर प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षाविद और IIM व IIT के दिग्गज मदरसा शिक्षकों को ट्रेनिंग देंगे। योगी सरकार ने इसके लिए बकायदा आईआईटी और आईआईएम के छात्रों ( IIT-IIM Student ) से मदद मांगी है। आईआईटी और आईआईएम के छात्र स्पेशल क्लासेज के जरिए मदरसा के शिक्षकों को बताएंगे कि ऑनलाइन पढ़ाई ( Online Teaching ) कैसे कराई जाए।

आईआईटी और आईएमएम के छात्र ट्रेनिंग देने के लिए तैयार

मदरसा बोर्ड ( Madarsa Board ) की ओर से शिक्षकों के लिए ऐसे ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन के लिए कल एक बैठक का भी आयोजन हुआ था। इसमें यूपी भाषा समिति के सदस्य दानिश आजाद, रजिस्ट्रार मदरसा बोर्ड आरपी सिंह समेत कई जिलों के अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी व शिक्षाविद शामिल हुए। दानिश आजाद ने कहा कि मदरसा शिक्षकों को ऑनलाइन शिक्षा प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कुछ पूर्व और वर्तमान आईआईटी और आईआईएम छात्रों के साथ चर्चा चल रही है। कई ने बोर्ड के अनुरोध पर सहमति व्यक्त की है।

यूपी मदरसा बोर्ड करेगा टीचिंग कार्यक्रमों का संचालन

ताजा अपडेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसा शिक्षकों को ऑनलाइन शिक्षण ( Online Teahing ) में अधिक कुशल बनाने के लिए प्रशिक्षण आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस रणनीति के तहत राज्य के प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षाविद और आईआईएम और आईआईटी के छात्र यूपी मदरसा बोर्ड के तहत नामांकित छात्रों की ऑनलाइन शिक्षा के लिए मदरसा शिक्षकों को प्रशिक्षण देंगे। भाषा समिति यूपी मदरसा बोर्ड के सदस्य दानिश आजाद ने कहा कि COVID-19 महामारी के मद्देनजर मदरसों में छात्रों की ऑनलाइन शिक्षा शुरू हो गई है। यूपी मदरसा बोर्ड भाषा समिति के सहयोग से छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं लेने के लिए शिक्षकों के लिए संभागवार प्रशिक्षण सत्र आयोजित कर रहा है।

