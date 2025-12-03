UP Holiday list 2026: सार्वजनिक अवकाश का नया कैलेंडर जारी, अगले साल इतने दिन बन रहेंगे स्कूल-कॉलेज



नए कैलेंडर में कई ऐसे अवसर हैं, जब छात्रों को लगातार छुट्टियों का लाभ मिलेगा। तीन जनवरी को हजरत अली का जन्मदिवस होने के साथ अगले दिन रविवार पड़ने से दो दिन की छुट्टी एक साथ मिल जाएगी। इसी तरह, 25 जनवरी को रविवार और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस होने से भी दो दिन का अवकाश मिलेगा। मार्च में भी त्योहारों की वजह से लंबा ब्रेक बन रहा है। एक मार्च रविवार पड़ेगा, दो मार्च को होलिका दहन और चार मार्च को होली मनाई जाएगी।