शिक्षा

UP Holiday list 2026: सार्वजनिक अवकाश का नया कैलेंडर जारी, अगले साल इतने दिन बन रहेंगे स्कूल-कॉलेज

UP holidays List 2026 Schools Offices: यूपी सरकार ने साल 2026 के लिए हॉलिडे लिस्ट जारी कर दिया है। नए कैलेंडर में कई ऐसे अवसर हैं, जब छात्रों को लगातार छुट्टियों का लाभ मिलेगा।

लखनऊ

image

Anurag Animesh

Dec 03, 2025

UP Holiday list 2026 Released

UP Holiday list 2026 Released(Image-Freepik)

UP 2026 Holiday Calendar: यूपी सरकार ने वर्ष 2026 के लिए सार्वजनिक अवकाश का नया कैलेंडर जारी कर दिया है। इस बार कुल 24 सार्वजनिक अवकाश और 31 निर्बंधित (क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स) अवकाश निर्धारित किए गए हैं। छुट्टियों की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन कई त्योहारों की तारीखें बदलने से लगातार छुट्टी का मौका इस साल बन रहा है। इससे छात्रों और कर्मचारियों दोनों को पढ़ाई व कामकाज से राहत का अच्छा मौका मिलेगा।

UP Holiday list 2026: इन दिनों पर रहेगी स्कूलों में छुट्टी


नए कैलेंडर में कई ऐसे अवसर हैं, जब छात्रों को लगातार छुट्टियों का लाभ मिलेगा। तीन जनवरी को हजरत अली का जन्मदिवस होने के साथ अगले दिन रविवार पड़ने से दो दिन की छुट्टी एक साथ मिल जाएगी। इसी तरह, 25 जनवरी को रविवार और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस होने से भी दो दिन का अवकाश मिलेगा। मार्च में भी त्योहारों की वजह से लंबा ब्रेक बन रहा है। एक मार्च रविवार पड़ेगा, दो मार्च को होलिका दहन और चार मार्च को होली मनाई जाएगी।

UP Holiday list 2026: त्योहारों पर कब है छुट्टी?


नवंबर में दीपावली का त्योहारी सीजन लगातार छुट्टियों का मौका देगा। आठ नवंबर को दीपावली रविवार को पड़ रही है, नौ नवंबर को गोवर्धन पूजा और 11 नवंबर को भैयादूज व चित्रगुप्त जयंती मनाई जाएगी। इन दिनों के बीच छात्रों को पढ़ाई के तनाव से राहत मिलेगी और वे परिवार व रिश्तेदारों के साथ त्योहारों का आनंद ले सकेंगे। कुल मिलाकर, वर्ष 2026 का अवकाश कैलेंडर छात्रों और सरकारी कर्मचारियों दोनों के लिए काफी सुविधाजनक साबित होने वाला है।

जारी आदेश के अनुसार, पहले पांच जनवरी को घोषित गुरु गोविंद सिंह जयंती का अवकाश अब 27 दिसंबर 2025 को कर दिया गया है और इसे वैकल्पिक अवकाश की श्रेणी में शामिल किया गया है। एक अप्रैल को वाणिज्यिक बैंकों की वार्षिक लेखाबंदी के चलते अवकाश रहेगा, जिसके कारण उस दिन स्कूलों और सरकारी कार्यालयों में कामकाज बंद रहेगा।

Updated on:

03 Dec 2025 04:12 pm

Published on:

03 Dec 2025 04:11 pm

Hindi News / Education News / UP Holiday list 2026: सार्वजनिक अवकाश का नया कैलेंडर जारी, अगले साल इतने दिन बन रहेंगे स्कूल-कॉलेज

