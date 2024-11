UP Police Physical Date 2024: कब होगा यूपी पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल? जानिये पूरा शेड्यूल

UP Police Physical Date: यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिजल्ट के साथ ही UPPRPB ने शारीरिक मानक परीक्षण(DV/PST) की तारीखों की सूचना भी दे दी है।

Nov 21, 2024

UP Police Physical Date: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने UP Police Constable 2024 Result जारी कर दिया है। अब जो भी छात्र इस इस लिखित परीक्षा में चयन हुए हैं, उन्हें UP Police Physical 2024 में शामिल होने का मौका मिलेगा। इस परीक्षा में भर्ती बोर्ड ने रिक्तियों के 2.5 गुना ज्यादा अभ्यर्थियों का चयन किया है। इन सभी को अगले चरण जो UP Police Physical है, उसमें शामिल होने का मौका दिया जाएगा। इस टेस्ट में कुछ उम्मीदवारों का चयन आगे के लिए किया जाएगा। इसलिए UPPRPB ने यूपी पुलिस कांस्टेबल शारीरिक मानक परीक्षण (UP Police PST) और शारीरिक दक्षता परीक्षा (UP Police PET) का शेड्यूल जारी कर दिया है।

