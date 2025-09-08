UP Police SI Vacancy 2025: सब इंस्पेक्टर के 4500 से ज्यादा पदों के लिए आवेदन जारी, अप्लाई के लिए इन डाक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरुरत

उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन पास होना आवश्यक है। यदि अंतिम डिग्री अभी नहीं मिली है, तो प्रोविजनल डिग्री या अंतिम वर्ष की मार्कशीट के आधार पर आवेदन किया जा सकता है, लेकिन चयन के बाद ओरिजिनल डिग्री जमा करनी होगी। वहीं आयु सीमा के बात करें तो उम्र की गणना 1 जुलाई 2025 के आधार पर की जाएगी। न्यूनतम आयु: 21 वर्ष, अधिकतम आयु 28 वर्ष तय किया गया है। सभी वर्गों के लिए 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी गई है।

आरक्षित वर्गों को नियमानुसार अधिक छूट मिलेगी।