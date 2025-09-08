UP Police SI Vacancy 2025: सब इंस्पेक्टर के 4500 से ज्यादा पदों के लिए आवेदन जारी, अप्लाई के लिए इन डाक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरुरत

UP Police SI Bharti 2025: उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने 12 अगस्त 2025 को सब-इंस्पेक्टर (SI) के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी की थी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.upprpb.in पर जाकर पूरा नोटिफिकेशन देख और पढ़ सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में आवेदन की अंतिम तारीख 11 सितंबर 2025 तय की गई है।
इस भर्ती के माध्यम से कुल 4543 पदों पर भर्ती होनी है। जिसमें सिविल पुलिस (SI) के 4242, PAC (प्लाटून कमांडर) के 135, फायर सर्विस (फायर ऑफिसर) के 60 और महिला बटालियन (SI महिला) के 106 पद शामिल हैं।
उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन पास होना आवश्यक है। यदि अंतिम डिग्री अभी नहीं मिली है, तो प्रोविजनल डिग्री या अंतिम वर्ष की मार्कशीट के आधार पर आवेदन किया जा सकता है, लेकिन चयन के बाद ओरिजिनल डिग्री जमा करनी होगी। वहीं आयु सीमा के बात करें तो उम्र की गणना 1 जुलाई 2025 के आधार पर की जाएगी। न्यूनतम आयु: 21 वर्ष, अधिकतम आयु 28 वर्ष तय किया गया है। सभी वर्गों के लिए 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी गई है।
आरक्षित वर्गों को नियमानुसार अधिक छूट मिलेगी।
आधार कार्ड
10वीं और 12वीं की मार्कशीट
ग्रेजुएशन डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट
पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर
जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित वर्गों के लिए)
मूल निवास प्रमाण पत्र