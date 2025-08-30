UP Scholarship: स्कूली छात्र स्कॉलरशिप पाने इस तारीख तक कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन, जान लें आवेदन के लिए जरुरी डाक्यूमेंट्स लिस्ट

UP Scholarship: उत्तर प्रदेश में स्कूली छात्रों के लिए स्कॉलरशिप से संबंधित जरुरी अपडेट आ गया है। प्रदेश के परिषदीय, राजकीय, सहायता प्राप्त और स्थानीय निकायों के विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय आय व योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा (NMMS) का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। सत्र 2026-27 के लिए यह परीक्षा 9 नवंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू हो गई है और विद्यार्थी 24 सितंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन केवल अधिकृत पोर्टल www.entdata.co.in पर ही हो सकते हैं। इस छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा।