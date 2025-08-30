Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

UP Scholarship: स्कूली छात्र स्कॉलरशिप पाने इस तारीख तक कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन, जान लें आवेदन के लिए जरुरी डाक्यूमेंट्स लिस्ट

UP Scholarship: आवेदन वही छात्र कर सकते हैं जिन्होंने सत्र 2024-25 में कक्षा 7वीं पास की हो और न्यूनतम 55% अंक (अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 50%) प्राप्त किए हों।

लखनऊ

Anurag Animesh

Aug 30, 2025

UP Scholarship
UP Scholarship Scheme(AI Generated Image-Gemini)

UP Scholarship: उत्तर प्रदेश में स्कूली छात्रों के लिए स्कॉलरशिप से संबंधित जरुरी अपडेट आ गया है। प्रदेश के परिषदीय, राजकीय, सहायता प्राप्त और स्थानीय निकायों के विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय आय व योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा (NMMS) का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। सत्र 2026-27 के लिए यह परीक्षा 9 नवंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू हो गई है और विद्यार्थी 24 सितंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन केवल अधिकृत पोर्टल www.entdata.co.in पर ही हो सकते हैं। इस छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा।

UP Scholarship: कौन कर सकता है आवेदन?

आवेदन वही छात्र कर सकते हैं जिन्होंने सत्र 2024-25 में कक्षा 7वीं पास की हो और न्यूनतम 55% अंक (अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 50%) प्राप्त किए हों।
वर्तमान में (सत्र 2025-26) छात्र-छात्रा कक्षा 8 में राजकीय, सहायता प्राप्त या परिषद विद्यालय में पढ़ रहे हो।
अभ्यर्थी के माता-पिता की वार्षिक आय 3.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
निजी स्कूल, सैनिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय और आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थी इस परीक्षा के लिए योग्य नहीं हैं।

आवेदन के लिए जरुरी डाक्यूमेंट्स

आय प्रमाणपत्र (तहसीलदार अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी)
जाति प्रमाणपत्र (यदि विद्यार्थी SC/ST/OBC वर्ग से हैं)
दिव्यांगता प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)
आधार कार्ड की प्रति
यह छात्रवृत्ति योजना उन मेधावी विद्यार्थियों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण पढ़ाई में कठिनाई महसूस करते हैं। परीक्षा में सफल छात्र-छात्राओं को आगे की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।

यह छात्रवृत्ति योजना उन मेधावी विद्यार्थियों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण पढ़ाई में कठिनाई महसूस करते हैं। परीक्षा में सफल छात्र-छात्राओं को आगे की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

30 Aug 2025 03:46 pm

Hindi News / Education News / UP Scholarship: स्कूली छात्र स्कॉलरशिप पाने इस तारीख तक कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन, जान लें आवेदन के लिए जरुरी डाक्यूमेंट्स लिस्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.