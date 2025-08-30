UP Scholarship: स्कूली छात्र स्कॉलरशिप पाने इस तारीख तक कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन, जान लें आवेदन के लिए जरुरी डाक्यूमेंट्स लिस्ट

UP Scholarship: उत्तर प्रदेश में स्कूली छात्रों के लिए स्कॉलरशिप से संबंधित जरुरी अपडेट आ गया है। प्रदेश के परिषदीय, राजकीय, सहायता प्राप्त और स्थानीय निकायों के विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय आय व योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा (NMMS) का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। सत्र 2026-27 के लिए यह परीक्षा 9 नवंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू हो गई है और विद्यार्थी 24 सितंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन केवल अधिकृत पोर्टल www.entdata.co.in पर ही हो सकते हैं। इस छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा।
आवेदन वही छात्र कर सकते हैं जिन्होंने सत्र 2024-25 में कक्षा 7वीं पास की हो और न्यूनतम 55% अंक (अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 50%) प्राप्त किए हों।
वर्तमान में (सत्र 2025-26) छात्र-छात्रा कक्षा 8 में राजकीय, सहायता प्राप्त या परिषद विद्यालय में पढ़ रहे हो।
अभ्यर्थी के माता-पिता की वार्षिक आय 3.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
निजी स्कूल, सैनिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय और आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थी इस परीक्षा के लिए योग्य नहीं हैं।
आय प्रमाणपत्र (तहसीलदार अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी)
जाति प्रमाणपत्र (यदि विद्यार्थी SC/ST/OBC वर्ग से हैं)
दिव्यांगता प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)
आधार कार्ड की प्रति
यह छात्रवृत्ति योजना उन मेधावी विद्यार्थियों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण पढ़ाई में कठिनाई महसूस करते हैं। परीक्षा में सफल छात्र-छात्राओं को आगे की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।
