शिक्षा

UP में इस तारीख को अवकाश की घोषणा, सभी सरकारी-प्राइवेट स्कूल रहेंगे बंद, CM योगी का ऐलान

UP School Closed: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। इस दिन सभी स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे।

less than 1 minute read

लखनऊ

image

Rahul Yadav

Sep 29, 2025

UP School Closed News

UP School Closed News (Image: Freepik)

UP School Closed News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर राज्य में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कर दी है। यह जयंती 7 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इसके तहत पूरे राज्य में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, बैंक और सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे।

सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान

सीएम योगी ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि जी का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व अत्यंत गहरा है। उन्होंने कहा, '7 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती पर राज्य में अवकाश रहेगा। इस अवसर पर मंदिरों में रामायण का अखंड पाठ किया जाएगा और विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।'

अवकाश का कारण

महर्षि वाल्मीकि जी को समाज के हर वर्ग में सम्मान मिलता है और उनकी जयंती पर देशभर में समारोह आयोजित किए जाते हैं। यूपी सरकार ने इस बार विशेष रूप से सार्वजनिक अवकाश का निर्णय लिया है ताकि लोग इस अवसर को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मना सकें।

देशभर में भी जयंती का महत्व

वाल्मीकि जयंती केवल यूपी तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी यह दिन धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन विभिन्न स्थानों पर जुलूस, झांकियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

स्कूल-कॉलेज और छुट्टियां

महर्षि वाल्मीकि जयंती के अलावा, उत्तर प्रदेश में दशहरा और दुर्गा पूजा की छुट्टियां भी आने वाली हैं। जानकारी के अनुसार, 1 और 2 अक्टूबर को दशहरे की छुट्टी रहेगी। कुछ जिलों में दुर्गा अष्टमी पर भी स्कूल बंद रहेंगे। अभिभावकों और छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे छुट्टियों की पुष्टि अपने विद्यालय से कर लें।

शिक्षा

Published on:

29 Sept 2025 10:05 am

Hindi News / Education News / UP में इस तारीख को अवकाश की घोषणा, सभी सरकारी-प्राइवेट स्कूल रहेंगे बंद, CM योगी का ऐलान

