UP School Holiday: बच्चों की मौज, कल से यूपी के स्कूलों में लगातार चार दिन रहेगी छुट्टी, जान लें बिहार, राजस्थान सहित अन्य राज्यों में कब है छुट्टियां

UP School Holiday: देश के कई राज्यों, खासकर हिंदी भाषी राज्यों में बच्चों की मौज होने वाली है। अलग-अलग त्यौहारों और राष्ट्रीय अवकाश को लेकर कई राज्यों में छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। जैसे उत्तर प्रदेश में लगातार 4 दिन की छुट्टी रहने वाली है। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में 14 अगस्त से 17 अगस्त तक की लंबी छुट्टी होगी। चेहल्लुम, स्वतंत्रता दिवस, जनमाष्टमी और रविवार के कारण ये छुट्टियां रहने वाली है। 14 अगस्त को चेहल्लुम है। वहीं 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस का राष्ट्रीय अवकाश है। 16 अगस्त को जन्माष्टमी और 17 अगस्त को रविवार की छुट्टी है।