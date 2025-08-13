Patrika LogoSwitch to English

UP School Holiday: बच्चों की मौज, कल से यूपी के स्कूलों में लगातार चार दिन रहेगी छुट्टी, जान लें बिहार, राजस्थान सहित अन्य राज्यों में कब है छुट्टियां

School Holiday: 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस का राष्ट्रीय अवकाश है। 16 अगस्त को जन्माष्टमी और 17 अगस्त को रविवार की छुट्टी है। स्कूलों में पढ़ाई 18 अगस्त सोमवार से शुरू होंगी।

Anurag Animesh

Aug 13, 2025

UP School Holiday: देश के कई राज्यों, खासकर हिंदी भाषी राज्यों में बच्चों की मौज होने वाली है। अलग-अलग त्यौहारों और राष्ट्रीय अवकाश को लेकर कई राज्यों में छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। जैसे उत्तर प्रदेश में लगातार 4 दिन की छुट्टी रहने वाली है। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में 14 अगस्त से 17 अगस्त तक की लंबी छुट्टी होगी। चेहल्लुम, स्वतंत्रता दिवस, जनमाष्टमी और रविवार के कारण ये छुट्टियां रहने वाली है। 14 अगस्त को चेहल्लुम है। वहीं 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस का राष्ट्रीय अवकाश है। 16 अगस्त को जन्माष्टमी और 17 अगस्त को रविवार की छुट्टी है।

School Holiday: बिहार में भी तीन दिनों की छुट्टी


बिहार में लगातार तीन दिनों की छुट्टी रहने वाली है। 15 अगस्त से 17 अगस्त तक ये छुट्टियां रहने वाली है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस का राष्ट्रीय अवकाश है। 16 अगस्त को जन्माष्टमी और 17 अगस्त को रविवार की छुट्टी है। स्कूलों में पढ़ाई 18 अगस्त सोमवार से शुरू होंगी।

School Holiday: राजस्थान में भी तीन दिनों की छुट्टी


बिहार की तरह राजस्थान में भी तीन दिनों के छुट्टी रहने वाली है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस का राष्ट्रीय अवकाश है। 16 अगस्त को जन्माष्टमी और 17 अगस्त को रविवार की छुट्टी है। मध्य प्रदेश में भी लगातार तीन दिन छुट्टी रहने वाली है। वहीं 15 अगस्त और जन्माष्टमी के कारण छत्तीसगढ़ में भी छुट्टियां रहने वाली है। इसके अलावा देशभर के कई और राज्यों में स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी की छुट्टियां रहेगी।

Updated on:

13 Aug 2025 12:49 pm

Published on:

13 Aug 2025 12:48 pm

