UPPSC: यूपी पीएससी स्टेट इंजीनिरिंग सर्विसेज के लिए परीक्षा शेड्यूल जारी, इन तारीखों पर होगी परीक्षा

UPPSC: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने कंबाइंड स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज (CES) मेंस परीक्षा 2025 का शेड्यूल जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर पूरा टाइम टेबल देख सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 609 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। आयोग की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, CES मेंस परीक्षा का आयोजन 28 और 29 सितंबर 2025 को दो शिफ्टों में किया जाएगा। पहली पाली सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक होगी।
28 सितंबर 2025 को केवल सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी। सुबह की शिफ्ट में सामान्य हिन्दी और मुख्य विषय सिविल इंजीनियरिंग-1 का पेपर लिया जाएगा, जबकि दोपहर की शिफ्ट में सामान्य अध्ययन और सिविल इंजीनियरिंग-2 का आयोजन होगा। 29 सितंबर 2025 को मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग शाखाओं के अभ्यर्थियों की परीक्षा आयोजित होगी। इस दिन की पहली शिफ्ट में सामान्य हिन्दी और मुख्य विषय (मैकेनिकल-1, इलेक्ट्रिकल-1 और एग्रीकल्चर-1) की परीक्षा होगी, जबकि दूसरी पाली में सामान्य अध्ययन और मुख्य विषय (मैकेनिकल-2, इलेक्ट्रिकल-2 और एग्रीकल्चर-2) का आयोजन किया जाएगा।
शेड्यूल देखने के लिए उम्मीदवारों को uppsc.up.nic.in पर जाना होगा। वेबसाइट पर होम पेज के "What’s New" सेक्शन में "यूपीपीएससी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज मेंस 2025" से जुड़ा लिंक उपलब्ध है। इस पर क्लिक करने के बाद नोटिस ओपन हो जाएगा, जिसे उम्मीदवार ध्यान से पढ़ सकते हैं और भविष्य के लिए डाउनलोड भी कर सकते हैं।