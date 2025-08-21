UPPSC: यूपी पीएससी स्टेट इंजीनिरिंग सर्विसेज के लिए परीक्षा शेड्यूल जारी, इन तारीखों पर होगी परीक्षा

UPPSC: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने कंबाइंड स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज (CES) मेंस परीक्षा 2025 का शेड्यूल जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर पूरा टाइम टेबल देख सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 609 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। आयोग की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, CES मेंस परीक्षा का आयोजन 28 और 29 सितंबर 2025 को दो शिफ्टों में किया जाएगा। पहली पाली सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक होगी।