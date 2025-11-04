UPPSC Recruitment 2025: यूपी में सहायक नगर नियोजक और रिसर्च सहायक के पदों पर निकली भर्ती, जान लें योग्यता और अन्य डिटेल्स

UPPSC
UPPSC Recruitment 2025: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने दो बड़ी भर्तियों की घोषणा की है। इनमें पहली भर्ती सहायक नगर नियोजक (विशेष चयन) के पदों पर और दूसरी शोध सहायक (इंजीनियरिंग) के पदों पर की जाएगी। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 3 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 3 दिसंबर 2025 तक आयोग की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। दोनों भर्तियों के आवेदन फॉर्म में संशोधन या शुल्क से संबंधित समस्याओं के समाधान की अंतिम तारीख 10 दिसंबर 2025 तय की गई है।
सहायक नगर नियोजक (विशेष चयन) भर्ती के तहत कुल आठ पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इनमें चार पद अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और चार पद अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के लिए आरक्षित हैं। अभ्यर्थियों की आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद है।
सहायक नगर नियोजक पद के लिए शैक्षिक योग्यता के रूप में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से नगर एवं ग्राम नियोजन में डगरी या पीजी डिप्लोमा अनिवार्य है। इसके अलावा इन्स्टीट्यूट ऑफ प्लानर्स (इंडिया), अमेरिकन इन्स्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स या इन्स्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स (लंदन) की सदस्यता रखने वाले उम्मीदवार भी आवेदन के योग्य होंगे। चयन प्रक्रिया में प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा शामिल होगी। आवेदन शुल्क श्रेणी के अनुसार अलग-अलग निर्धारित किया गया है। सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वर्ग के लिए 125 रुपये, एससी/एसटी वर्ग और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 65 रुपये, जबकि दिव्यांग उम्मीदवारों को केवल 25 रुपये का ऑनलाइन शुल्क देना होगा।
शोध सहायक (इंजीनियरिंग) भर्ती के अंतर्गत तीन पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इनमें दो पद सामान्य वर्ग और एक पद ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। 21 से 40 वर्ष की आयु वाले उम्मीदवार 3 दिसंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन संशोधन की अंतिम तारीख 10 दिसंबर तय की गई है। इस पद के लिए उम्मीदवारों के पास भारत स्थापित किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग या वास्तुकला में ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। इसके समकक्ष बी.टेक., बी.ई. या ए.एम.आई.ई. डिग्री धारक भी आवेदन कर सकते हैं।
इस भर्ती में प्राथमिकता उन अभ्यर्थियों को दी जाएगी जिन्होंने प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) का “बी” प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो। आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 225 रुपये, जबकि एससी, एसटी और भूतपूर्व सैनिकों को 105 रुपये का शुल्क जमा करना होगा। दोनों ही भर्तियों से संबंधित सभी डिटेल्स, पात्रता शर्तें, परीक्षा योजना और आरक्षण नियम आयोग की वेबसाइट पर जारी डिटेल नोटिफिकेशन में उपलब्ध हैं।
