Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

UPPSC Recruitment 2025: यूपी में सहायक नगर नियोजक और रिसर्च सहायक के पदों पर निकली भर्ती, जान लें योग्यता और अन्य डिटेल्स

UPPSC: उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए कई पदों पर भर्तियां निकाली गई है। इसमें नगर नियोजक और शोध सहायक के पद शामिल हैं। दोनों भर्तियों की जरुरी डिटेल्स अलग-अलग है।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Anurag Animesh

Nov 04, 2025

UPPSC

UPPSC

UPPSC Recruitment 2025: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने दो बड़ी भर्तियों की घोषणा की है। इनमें पहली भर्ती सहायक नगर नियोजक (विशेष चयन) के पदों पर और दूसरी शोध सहायक (इंजीनियरिंग) के पदों पर की जाएगी। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 3 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 3 दिसंबर 2025 तक आयोग की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। दोनों भर्तियों के आवेदन फॉर्म में संशोधन या शुल्क से संबंधित समस्याओं के समाधान की अंतिम तारीख 10 दिसंबर 2025 तय की गई है।

सहायक नगर नियोजक (विशेष चयन) भर्ती के तहत कुल आठ पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इनमें चार पद अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और चार पद अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के लिए आरक्षित हैं। अभ्यर्थियों की आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद है।

UPPSC Recruitment 2025: ये होनी चाहिए योग्यता


सहायक नगर नियोजक पद के लिए शैक्षिक योग्यता के रूप में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से नगर एवं ग्राम नियोजन में डगरी या पीजी डिप्लोमा अनिवार्य है। इसके अलावा इन्स्टीट्यूट ऑफ प्लानर्स (इंडिया), अमेरिकन इन्स्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स या इन्स्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स (लंदन) की सदस्यता रखने वाले उम्मीदवार भी आवेदन के योग्य होंगे। चयन प्रक्रिया में प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा शामिल होगी। आवेदन शुल्क श्रेणी के अनुसार अलग-अलग निर्धारित किया गया है। सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वर्ग के लिए 125 रुपये, एससी/एसटी वर्ग और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 65 रुपये, जबकि दिव्यांग उम्मीदवारों को केवल 25 रुपये का ऑनलाइन शुल्क देना होगा।

UPPSC vacancy 2025: शोध सहायक के पद के लिए भी भर्ती


शोध सहायक (इंजीनियरिंग) भर्ती के अंतर्गत तीन पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इनमें दो पद सामान्य वर्ग और एक पद ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। 21 से 40 वर्ष की आयु वाले उम्मीदवार 3 दिसंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन संशोधन की अंतिम तारीख 10 दिसंबर तय की गई है। इस पद के लिए उम्मीदवारों के पास भारत स्थापित किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग या वास्तुकला में ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। इसके समकक्ष बी.टेक., बी.ई. या ए.एम.आई.ई. डिग्री धारक भी आवेदन कर सकते हैं।

इस भर्ती में प्राथमिकता उन अभ्यर्थियों को दी जाएगी जिन्होंने प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) का “बी” प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो। आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 225 रुपये, जबकि एससी, एसटी और भूतपूर्व सैनिकों को 105 रुपये का शुल्क जमा करना होगा। दोनों ही भर्तियों से संबंधित सभी डिटेल्स, पात्रता शर्तें, परीक्षा योजना और आरक्षण नियम आयोग की वेबसाइट पर जारी डिटेल नोटिफिकेशन में उपलब्ध हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

04 Nov 2025 09:20 am

Hindi News / Education News / UPPSC Recruitment 2025: यूपी में सहायक नगर नियोजक और रिसर्च सहायक के पदों पर निकली भर्ती, जान लें योग्यता और अन्य डिटेल्स

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

SECL Recruitment 2025: असिस्टेंट फोरमैन के 500 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, आपके पास है ये डिग्री तो कर दें आवेदन

SECL Recruitment 2025
शिक्षा

आवासीय विद्यालय में संदिग्ध खाद्य विषाक्तता से 12 छात्र बीमार

बैंगलोर

अभ्यर्थियों से झुमके, चूडि़यां उतरवाए

बैंगलोर

कम अटेंडेंस के बावजूद भी दे सकेंगे सेमेस्टर एग्जाम, इस कोर्स के छात्रों को मिली बड़ी राहत

Delhi High Court
शिक्षा

November School Holidays 2025: नवंबर में इतने दिन रहेगी स्कूलों की छुट्टी, देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट

November School Holidays 2025
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.