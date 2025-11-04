UPPSC Recruitment 2025: यूपी में सहायक नगर नियोजक और रिसर्च सहायक के पदों पर निकली भर्ती, जान लें योग्यता और अन्य डिटेल्स



सहायक नगर नियोजक पद के लिए शैक्षिक योग्यता के रूप में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से नगर एवं ग्राम नियोजन में डगरी या पीजी डिप्लोमा अनिवार्य है। इसके अलावा इन्स्टीट्यूट ऑफ प्लानर्स (इंडिया), अमेरिकन इन्स्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स या इन्स्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स (लंदन) की सदस्यता रखने वाले उम्मीदवार भी आवेदन के योग्य होंगे। चयन प्रक्रिया में प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा शामिल होगी। आवेदन शुल्क श्रेणी के अनुसार अलग-अलग निर्धारित किया गया है। सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वर्ग के लिए 125 रुपये, एससी/एसटी वर्ग और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 65 रुपये, जबकि दिव्यांग उम्मीदवारों को केवल 25 रुपये का ऑनलाइन शुल्क देना होगा।