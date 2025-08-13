UPSC 2025 Mains Admit Card ऐसे कर पाएंगे डाउनलोड, जान लें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

UPSC 2025: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) जल्द ही सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025 का एडमिट कार्ड जारी करने की संभावना है। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी, एडमिट कार्ड जारी होते ही आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in से इसे डाउनलोड कर सकेंगे। इस साल UPSC मुख्य परीक्षा का आयोजन 22, 23, 24, 30 और 31 अगस्त 2025 को किया जाएगा। उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।