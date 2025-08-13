Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

UPSC 2025 Mains Admit Card ऐसे कर पाएंगे डाउनलोड, जान लें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

UPSC Mains Exam दो शिफ्टों में होगी। पहली शिफ्ट सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलेगी। परीक्षा में पेपर A और पेपर B...

भारत

Anurag Animesh

Aug 13, 2025

UPSC
UPSC (Image: Patrika)

UPSC 2025: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) जल्द ही सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025 का एडमिट कार्ड जारी करने की संभावना है। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी, एडमिट कार्ड जारी होते ही आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in से इसे डाउनलोड कर सकेंगे। इस साल UPSC मुख्य परीक्षा का आयोजन 22, 23, 24, 30 और 31 अगस्त 2025 को किया जाएगा। उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

UPSC 2025: परीक्षा का शेड्यूल

UPSC Mains Exam दो शिफ्टों में होगी। पहली शिफ्ट सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलेगी। परीक्षा में पेपर A और पेपर B शामिल होंगे, जिनमें एक भारतीय भाषा और अंग्रेजी का पेपर होगा। ये दोनों पेपर मैट्रिकुलेशन या उसके समकक्ष स्तर के होंगे और केवल क्वालिफाइंग होंगे । इनके अंक अंतिम रैंकिंग में नहीं जोड़े जाएंगे।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Patwari Admit Card 2025: इन स्टेप्स को फॉलो करके डाउनलोड कर पाएंगे पटवारी परीक्षा एडमिट कार्ड
शिक्षा
Rajasthan Patwari Admit Card 2025

UPSC 2025 Mains Admit Card: ऐसे कर पाएंगे डाउनलोड

सबसे पहले UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर उपलब्ध “UPSC Mains Admit Card 2025” लिंक पर क्लिक करें।
लॉगिन पेज पर आवश्यक जानकारी (जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि आदि) दर्ज करें।
सबमिट बटन पर क्लिक करें।
एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा, इसे ध्यान से जांच लें।
डाउनलोड कर इसकी एक प्रिंट कॉपी अपने पास सुरक्षित रखें।

ये भी पढ़ें

UPPSC Lecturer Recruitment 2025: यूपी में 1400 से ज्यादा प्रवक्ता पदों के भर्ती के लिए आवेदन शुरू, जान लें जरुरी योग्यता
शिक्षा
UPPSC

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

13 Aug 2025 04:07 pm

Hindi News / Education News / UPSC 2025 Mains Admit Card ऐसे कर पाएंगे डाउनलोड, जान लें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.