UPSC NDA 2 Admit Card 2025 हुआ जारी, इस लिंक से सीधे करें डाउनलोड

UPSC NDA 2 Exam को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है। Union Public Service Commission (UPSC) ने 4 सितंबर 2025 को नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA) II परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है और परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी। इन दोनों की मदद से एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जा सकता है। इस बार यूपीएससी एनडीए-2 2025 की लिखित परीक्षा 13 सितंबर 2025 को आयोजित की जाएगी।
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं।
वेबसाइट के होम पेज पर मौजूद Admit Card* लिंक पर क्लिक करें।
उसके बाद लॉगिन पेज पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें।
एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिख जाएगा।
इसे डाउनलोड करें और सुरक्षित रखें।
परीक्षा केंद्र पर ले जाने के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट अवश्य निकाल लें।
परीक्षा का नाम
परीक्षा केंद्र का पूरा पता
परीक्षा की तिथि और समय
उम्मीदवार का नाम और जन्मतिथि
उम्मीदवार की फोटो और हस्ताक्षर
परीक्षा संबंधी निर्देश
विषयों की जानकारी
रिपोर्टिंग टाइम
UPSC NDA 2 Admit Card 2025
परीक्षा केंद्र पर मोबाइल फोन, स्मार्ट/डिजिटल वॉच, बैग, किताबें, महंगे सामान और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं ले जा सकते हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचे और एडमिट कार्ड पर दी गई सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लें।