Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

UPSC NDA 2 Admit Card 2025 हुआ जारी, इस लिंक से सीधे करें डाउनलोड

NDA 2025: परीक्षा केंद्र पर मोबाइल फोन, स्मार्ट/डिजिटल वॉच, बैग, किताबें, महंगे सामान और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं ले जा सकते हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचे और एडमिट कार्ड पर दी गई सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लें।

भारत

Anurag Animesh

Sep 04, 2025

UPSC NDA 2 Admit Card 2025
UPSC NDA 2 Admit Card 2025(AI Image-Gemini)

UPSC NDA 2 Exam को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है। Union Public Service Commission (UPSC) ने 4 सितंबर 2025 को नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA) II परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है और परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी। इन दोनों की मदद से एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जा सकता है। इस बार यूपीएससी एनडीए-2 2025 की लिखित परीक्षा 13 सितंबर 2025 को आयोजित की जाएगी।

UPSC NDA 2 Admit Card 2025: ऐसे कर पाएंगे एडमिट कार्ड डाउनलोड

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं।
वेबसाइट के होम पेज पर मौजूद Admit Card* लिंक पर क्लिक करें।
उसके बाद लॉगिन पेज पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें।
एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिख जाएगा।
इसे डाउनलोड करें और सुरक्षित रखें।
परीक्षा केंद्र पर ले जाने के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट अवश्य निकाल लें।

UPSC NDA 2 Exam: एडमिट कार्ड में दी गई महत्वपूर्ण जानकारी

परीक्षा का नाम
परीक्षा केंद्र का पूरा पता
परीक्षा की तिथि और समय
उम्मीदवार का नाम और जन्मतिथि
उम्मीदवार की फोटो और हस्ताक्षर
परीक्षा संबंधी निर्देश
विषयों की जानकारी
रिपोर्टिंग टाइम
UPSC NDA 2 Admit Card 2025

UPSC NDA Exam: सेंटर पर नहीं ले जा सकते ये वस्तुएं


परीक्षा केंद्र पर मोबाइल फोन, स्मार्ट/डिजिटल वॉच, बैग, किताबें, महंगे सामान और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं ले जा सकते हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचे और एडमिट कार्ड पर दी गई सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लें।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

04 Sept 2025 05:37 pm

Hindi News / Education News / UPSC NDA 2 Admit Card 2025 हुआ जारी, इस लिंक से सीधे करें डाउनलोड

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट