UPSC NDA 2 Admit Card 2025 हुआ जारी, इस लिंक से सीधे करें डाउनलोड

UPSC NDA 2 Exam को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है। Union Public Service Commission (UPSC) ने 4 सितंबर 2025 को नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA) II परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है और परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी। इन दोनों की मदद से एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जा सकता है। इस बार यूपीएससी एनडीए-2 2025 की लिखित परीक्षा 13 सितंबर 2025 को आयोजित की जाएगी।