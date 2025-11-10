फौज में सबसे ज्यादा इस प्रदेश के युवा होते हैं शामिल, जान लें दूसरे और तीसरे नंबर पर है कौन सा राज्य

Top 5 states in Indian Army: देशभर के अलग-अलग राज्यों से युवा भारतीय सेना में शामिल होते हैं। देश में लाखों युवा आर्मी ज्वाइन करने की इच्छा रखते हैं और उसी के अनुसार तैयारी करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सेना में सबसे ज्यादा किस राज्य के युवा शामिल होते हैं,आइये जानते हैं। साल 2022 में संसद में पेश किए गए रक्षा मंत्रालय के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश भारतीय सेना में सबसे अधिक योगदान देने वाला राज्य है। इस राज्य से कुल 2,18,512 जवान भारतीय थल सेना में सक्रिय रूप से सेवा दे रहे हैं। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश को अक्सर ‘देश के फौजियों का गढ़’ कहा जाता है।