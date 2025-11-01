Countries Without Airports: इन देशों में हवाई जहाज की लैंडिंग पर है पाबंदी, जानें इसके पीछे की वजह और कैसे इन देशों में पहुंच पाएंगे

अगर एक देश से दूसरे देश में जाना हो तो सबसे ज्यादा सुगम साधन एरोप्लेन होता है। दुनिया के अधिकतर देश हवाई यात्रा से जुड़े हुए हैं। इसलिए एक देश से दूसरे देश पहुंचना बहुत आसान है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में कुछ ऐसे देश भी हैं, जहां एयरपोर्ट ही नहीं है। यानी इन देशों में सीधे एरोप्लेन से नहीं पहुंचा जा सकता है। एयरपोर्ट नहीं होने की वजह है, इनका छोटा आकार, पहाड़ी इलाका या फिर समुद्र के बीचोंबीच होना। भौगोलिक स्थितियों के कारण यहां हवाई अड्डा बनाना संभव नहीं हो पाया। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यहां पहुंचा नहीं जा सकता है। यहां पहुंचने के लिए लोगों को हेलीकॉप्टर, पानी के रास्ते या पड़ोसी देशों के हवाई अड्डों का सहारा लेना पड़ता है। आइए जानते हैं इन देशों के बारे में।