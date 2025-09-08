Bihar State Co-Operative Bank में काम करने का शानदार मौका, सैलरी भी मिलेगी बढ़िया, बस चाहिए ये डिग्री

Bihar State Co-Operative Bank Vacancy: बिहार के युवाओं के लिए नौकरी पाने का एक सुनहरा मौका सामने आया है। बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने को-ऑपरेटिव इंटर्न्स के 24 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। इस संबंध में बैंक की ओर से आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 10 सितंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑफलाइन मोड में की जाएगी। आवेदन की प्रक्रिया 26 अगस्त 2025 से शुरू हो चुकी है और सभी आवेदकों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन फॉर्म भरकर अंतिम तारीख से पहले जमा करना होगा। आवेदन फॉर्म बैंक की आधिकारिक वेबसाइट biharscb.co.in से डाउनलोड किया जा सकता है।