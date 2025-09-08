Patrika LogoSwitch to English

Bihar State Co-Operative Bank में काम करने का शानदार मौका, सैलरी भी मिलेगी बढ़िया, बस चाहिए ये डिग्री

Bank Jobs: चयनित उम्मीदवारों को इंटर्नशिप के आधार पर रखा जाएगा और प्रत्येक महीने 25,000 रुपये का फिक्स सैलरी दी जाएगी। यह इंटर्नशिप प्रोग्राम केवल नए उम्मीदवारों के लिए है और इसमें दोबारा नियुक्ति की अनुमति नहीं दी जाएगी।

भारत

Anurag Animesh

Sep 08, 2025

Bihar State Co-Operative Bank
Bihar State Co-Operative Bank Vacancy(Image-Freepik)

Bihar State Co-Operative Bank Vacancy: बिहार के युवाओं के लिए नौकरी पाने का एक सुनहरा मौका सामने आया है। बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने को-ऑपरेटिव इंटर्न्स के 24 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। इस संबंध में बैंक की ओर से आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 10 सितंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑफलाइन मोड में की जाएगी। आवेदन की प्रक्रिया 26 अगस्त 2025 से शुरू हो चुकी है और सभी आवेदकों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन फॉर्म भरकर अंतिम तारीख से पहले जमा करना होगा। आवेदन फॉर्म बैंक की आधिकारिक वेबसाइट biharscb.co.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

Bihar State Co-Operative Bank: इतनी मिलेगी सैलरी


चयनित उम्मीदवारों को इंटर्नशिप के आधार पर रखा जाएगा और प्रत्येक महीने 25,000 रुपये का फिक्स सैलरी दी जाएगी। यह इंटर्नशिप प्रोग्राम केवल नए उम्मीदवारों के लिए है और इसमें दोबारा नियुक्ति की अनुमति नहीं दी जाएगी।

Bihar State Co-Operative Bank Vacancy: ये होनी चाहिए योग्यता


इस भर्ती के लिए केवल वही उम्मीदवार योग्य होंगे जिनकी आयु 21 वर्ष से 30 वर्ष के बीच है। हालांकि आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आयुसीमा में छूट दी जाएगी। इस इंटर्नशिप के लिए वे उम्मीदवार उपयुक्त माने जाएंगे, जिन्होंने MBA या PGDM की डिग्री हासिल कर ली है और बैंकिंग क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं।

Published on:

08 Sept 2025 08:00 pm

