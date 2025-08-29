RPSC 1st Grade Teacher Agriculture Recruitment 2025 के लिए निकली वैकेंसी, जानें कब से शुरू है आवेदन प्रक्रिया

RPSC 1st Grade Teacher Agriculture Recruitment 2025 लेकर अपडेट आ गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने कृषि विषय के स्कूल लेक्चरर (प्रथम श्रेणी शिक्षक) के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के माध्यम से कुल 500 सीटों के लिए उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत 4 सितंबर 2025 से होगी और उम्मीदवार 3 अक्टूबर 2025 (रात 12 बजे तक) अपना आवेदन कर सकेंगे। आवेदन आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in के माध्यम से किया जाएगा।