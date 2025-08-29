Patrika LogoSwitch to English

RPSC 1st Grade Teacher Agriculture Recruitment 2025 के लिए निकली वैकेंसी, जानें कब से शुरू है आवेदन प्रक्रिया

RPSC: उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा की तारीख आयोग द्वारा जल्द ही घोषित की जाएगी।

जयपुर

Anurag Animesh

Aug 29, 2025

RPSC 1st Grade Teacher Agriculture Recruitment 2025
RPSC 1st Grade Teacher Agriculture Recruitment 2025(Image-Freepik)

RPSC 1st Grade Teacher Agriculture Recruitment 2025 लेकर अपडेट आ गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने कृषि विषय के स्कूल लेक्चरर (प्रथम श्रेणी शिक्षक) के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के माध्यम से कुल 500 सीटों के लिए उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत 4 सितंबर 2025 से होगी और उम्मीदवार 3 अक्टूबर 2025 (रात 12 बजे तक) अपना आवेदन कर सकेंगे। आवेदन आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in के माध्यम से किया जाएगा।

RPSC 1st Grade Teacher Agriculture Recruitment 2025: ये होनी चाहिए योग्यता

इसमें आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास कृषि विषय में 4 वर्षीय ग्रेजुएशन की डिग्री या पोस्टग्रेजुएट डिग्री होना आवश्यक है। कृषि के अलावा बागवानी विषय या बी.एड डिग्री वाले अभ्यर्थी भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष तय की गई है।

RPSC: चयन प्रक्रिया और परीक्षा पैटर्न

उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा की तारीख आयोग द्वारा जल्द ही घोषित की जाएगी।

परीक्षा पैटर्न
पेपर-1 (सामान्य अध्ययन)- इसमें समसामयिक घटनाएं, शैक्षिक मनोविज्ञान और संबंधित सामान्य विषय शामिल रहेंगे। परीक्षा 1 घंटे 30 मिनट की होगी।
पेपर-2 (विषय संबंधित)- इसमें कृषि विषय का गहन ज्ञान (उच्च माध्यमिक से लेकर पीजी स्तर तक), साथ ही शिक्षाशास्त्र और शिक्षण विधियों से जुड़े प्रश्न होंगे। यह पेपर 3 घंटे होगी।

इतना लगेगा आवेदन शुल्क

श्रेणीशुल्क
सामान्य / बीसी / ईबीसी (क्रीमी लेयर) / अन्य राज्य600
बीसी / ईबीसी / ईडब्ल्यूएस (गैर-क्रीमी लेयर)400
एससी / एसटी / दिव्यांग400
आवेदन सुधार शुल्क500

