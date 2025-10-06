Patrika LogoSwitch to English

शिक्षा

7 अक्टूबर को अवकाश की घोषणा, 1 से 12वीं तक के सरकारी-प्राइवेट स्कूल रहेंगे बंद

Valmiki Jayanti School Holiday 2025: महर्षि वाल्मीकि जयंती 2025 पर दिल्ली और उत्तर प्रदेश के 1 से 12वीं तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल 7 अक्टूबर को बंद रहेंगे। जानें छुट्टी की पूरी डिटेल।

less than 1 minute read

लखनऊ

image

Rahul Yadav

Oct 06, 2025

Valmiki Jayanti School Holiday 2025

Valmiki Jayanti School Holiday 2025 (Image: Freepik)

Valmiki Jayanti School Holiday 2025: हर साल भारत में महर्षि वाल्मीकि जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। यह दिन संस्कृत के महान कवि और रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि को समर्पित होता है। इस अवसर पर भजन, कीर्तन, रामायण पाठ और शोभायात्राओं का आयोजन होता है। इस साल यह पर्व 7 अक्टूबर, मंगलवार को पड़ रहा है और इसे खास बनाने के लिए दिल्ली और उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक छुट्टी घोषित की गई है।

दिल्ली में अवकाश का ऐलान

दिल्ली सरकार ने इस दिन स्कूल और कॉलेज बंद रखने की घोषणा की है। महर्षि वाल्मीकि के योगदान को याद करते हुए, बच्चों को इस दिन स्कूल न जाने की अनुमति दी गई है। वाल्मीकि जी ने संस्कृत को छंदबद्ध काव्य में लिखा और रामायण की रचना करके सत्य, धर्म और करुणा का संदेश समाज तक पहुंचाया है। उनके जन्मदिन पर यह अवकाश विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों को महर्षि की शिक्षाओं को याद करने का अवसर देता है।

उत्तर प्रदेश में भी छुट्टी

दिल्ली के साथ-साथ उत्तर प्रदेश में भी 1 से 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूल और कॉलेज 7 अक्टूबर को बंद रहेंगे। राज्य सरकार ने पहले ही 5 अक्टूबर को इस दिन अवकाश का नोटिस जारी कर दिया था। बच्चों और शिक्षकों दोनों के लिए यह दिन महर्षि वाल्मीकि की शिक्षाओं और आदर्शों के महत्व को समझने का एक सुनहरा मौका है।

अक्टूबर में अन्य छुट्टियां

इस महीने वाल्मीकि जयंती के अलावा कई प्रमुख त्योहारों पर भी छुट्टियां रहेंगी। इनमें धनतेरस, दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज और छठ पूजा शामिल हैं। ऐसे में अक्टूबर के महीने में विद्यार्थियों को कई अवकाश मिलेंगे।

इस तरह, 7 अक्टूबर वाल्मीकि जयंती पर दिल्ली और यूपी के स्कूलों में बच्चों को अवकाश रहेगा, जिससे वे महर्षि वाल्मीकि के योगदान और उनके आदर्शों के महत्व को जान सकेंगे।

शिक्षा

Published on:

06 Oct 2025 08:10 pm

