7 अक्टूबर को अवकाश की घोषणा, 1 से 12वीं तक के सरकारी-प्राइवेट स्कूल रहेंगे बंद

दिल्ली सरकार ने इस दिन स्कूल और कॉलेज बंद रखने की घोषणा की है। महर्षि वाल्मीकि के योगदान को याद करते हुए, बच्चों को इस दिन स्कूल न जाने की अनुमति दी गई है। वाल्मीकि जी ने संस्कृत को छंदबद्ध काव्य में लिखा और रामायण की रचना करके सत्य, धर्म और करुणा का संदेश समाज तक पहुंचाया है। उनके जन्मदिन पर यह अवकाश विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों को महर्षि की शिक्षाओं को याद करने का अवसर देता है।