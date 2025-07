10 वीं के बाद Medical में करियर बनाने के लिए क्या हैं ऑप्शन, डिटेल में जानें

Diploma in Medical Lab Technology(DMLT): यह कोर्स मेडिकल लैब में टेस्टिंग, डायग्नोसिस और रिपोर्टिंग से जुड़ा होता है।

Diploma in Radiology: इसमें एक्स-रे, सीटी स्कैन, एमआरआई आदि की जानकारी दी जाती है।

Diploma in Operation Theatre Technician (OTT): इस कोर्स में ऑपरेशन थिएटर से जुड़े उपकरणों और प्रोसेस की जानकारी मिलती है।

Diploma in Pharmacy (D.Pharm): यह कोर्स दवाओं की जानकारी और उनके उपयोग पर के बारे में जानकारी देता है। युवाओं के लिए ये कोर्स भी एक बढ़िया ऑप्शन है।