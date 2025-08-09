SSC क्या है? कैसे आयोजित होती है परीक्षाएं, कब कब विवादों में रहा एसएससी?

2013 CGL पेपर लीक मामला- सीजीएल परीक्षा में पेपर लीक और नकल के आरोप लगे। कई राज्यों में जांच हुई और परीक्षा दोबारा आयोजित करनी पड़ी।

2018 CGL Tier-2 विवाद– इस परीक्षा में बड़े पैमाने पर ऑनलाइन पेपर लीक के आरोप लगे। अभ्यर्थियों ने दिल्ली में आंदोलन किया और CBI जांच की मांग की। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी परीक्षा की पारदर्शिता पर सवाल उठाए।

परीक्षा परिणाम में देरी– कई बार एसएससी की भर्ती परीक्षाओं के नतीजे सालों तक लंबित रहे, जिससे अभ्यर्थियों में निराशा और आक्रोश फैल गया।

टेक्निकल गड़बड़ियां– ऑनलाइन परीक्षाओं में सर्वर डाउन, लॉगिन फेल और डेटा एरर जैसी समस्याएं बार-बार सामने आईं, जिससे परीक्षा की विश्वसनीयता पर सवाल उठे।