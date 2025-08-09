SSC क्या है? कैसे आयोजित होती है परीक्षाएं, कब कब विवादों में रहा एसएससी?

SSC: भारत में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए SSC (Staff Selection Commission) एक अहम संस्था है। SSC केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों में ग्रुप ‘B’ और ग्रुप ‘C’ के पदों पर भर्ती करता है। एसएससी की परीक्षाएं हर साल लाखों उम्मीदवारों को नौकरी देती है, लेकिन इसके साथ-साथ यह संस्था कई बार सुर्खियों और विवादों में भी रही है। कई बार अलग-अलग परीक्षाओं को लेकर छात्रों में आक्रोश रहा है।
Staff Selection Commission, भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के अंतर्गत एक प्रमुख भर्ती निकाय है। इसकी स्थापना 4 नवंबर 1975 को “Subordinate Services Commission” नाम से हुई थी, जिसे 26 सितंबर 1977 को बदलकर Staff Selection Commission कर दिया गया। एसएससी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, जबकि इसके क्षेत्रीय कार्यालय देश के प्रमुख शहरों में मौजूद हैं। आयोग का कार्य है, पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से चयन प्रक्रिया पूरी कर योग्य उम्मीदवारों को सरकारी विभागों में नियुक्त करना।
एसएससी की भर्ती प्रक्रिया आमतौर पर तीन से चार चरणों में पूरी होती है।
नोटिफिकेशन जारी होना– एसएससी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करता है, जिसमें पदों की संख्या, योग्यता, आयु सीमा और अन्य शर्तें दी जाती हैं।
ऑनलाइन आवेदन– उम्मीदवार ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करते हैं और आवश्यक डाक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं।
परीक्षा चरण– ऑनलाइन आवेदन के बाद उम्मीदवारों की परीक्षा ली जाती है। जिसमें पद के अनुसार अलग-अलग चरण होते हैं।
अंतिम चयन– मेरिट लिस्ट और पद आवंटन, जो उम्मीदवार के स्कोर और वरीयता के आधार पर होता है।
|परीक्षा का नाम
|योग्यता स्तर
|प्रमुख पद
|विवरण
|SSC CGL (Combined Graduate Level Exam)
|स्नातक
|इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिटर, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर
|ग्रेजुएशन स्तर की सबसे लोकप्रिय परीक्षा, जिसके जरिए विभिन्न मंत्रालयों व विभागों में उच्च पद भरे जाते हैं।
|SSC CHSL (Combined Higher Secondary Level Exam)
|12वीं पास
|LDC, DEO, पोस्टल असिस्टेंट
|12वीं पास उम्मीदवारों के लिए आयोजित, जिसमें क्लर्क और डेटा एंट्री से जुड़े पद शामिल हैं।
|SSC MTS (Multi Tasking Staff)
|10वीं पास
|चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
|10वीं पास अभ्यर्थियों के लिए, विभिन्न मंत्रालयों में सहायक और मल्टी-टास्किंग कार्य हेतु।
|SSC JE (Junior Engineer)
|डिप्लोमा/डिग्री (सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल)
|जूनियर इंजीनियर
|इंजीनियरिंग क्षेत्रों (सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल) में जूनियर इंजीनियर पदों की भर्ती।
|SSC CPO (Central Police Organisation Exam)
|स्नातक
|सब-इंस्पेक्टर
|दिल्ली पुलिस, CRPF, BSF आदि में सब-इंस्पेक्टर पदों के लिए।
|SSC Stenographer
|12वीं पास
|स्टेनोग्राफर (ग्रुप C और D)
|सरकारी विभागों में ग्रुप C और D के स्टेनोग्राफर पदों पर नियुक्ति।
2013 CGL पेपर लीक मामला- सीजीएल परीक्षा में पेपर लीक और नकल के आरोप लगे। कई राज्यों में जांच हुई और परीक्षा दोबारा आयोजित करनी पड़ी।
2018 CGL Tier-2 विवाद– इस परीक्षा में बड़े पैमाने पर ऑनलाइन पेपर लीक के आरोप लगे। अभ्यर्थियों ने दिल्ली में आंदोलन किया और CBI जांच की मांग की। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी परीक्षा की पारदर्शिता पर सवाल उठाए।
परीक्षा परिणाम में देरी– कई बार एसएससी की भर्ती परीक्षाओं के नतीजे सालों तक लंबित रहे, जिससे अभ्यर्थियों में निराशा और आक्रोश फैल गया।
टेक्निकल गड़बड़ियां– ऑनलाइन परीक्षाओं में सर्वर डाउन, लॉगिन फेल और डेटा एरर जैसी समस्याएं बार-बार सामने आईं, जिससे परीक्षा की विश्वसनीयता पर सवाल उठे।
एसएससी भारत के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का एक बड़ा और प्रतिष्ठित माध्यम है। यह आयोग हर साल लाखों उम्मीदवारों को रोजगार का अवसर देता है, लेकिन पारदर्शिता और समय पर भर्ती इसकी सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। हालांकि आयोग समय-समय पर जरुरी कदम भी सुधार के लिए उठाता रहता है।