शिक्षा

कब से शुरू होगा Bihar STET 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया, क्यों हो रही है देरी?

Bihar STET के लिए आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जाकर Bihar STET 2025 Application या New Registration लिंक पर क्लिक करना होगा।

पटना

Anurag Animesh

Sep 09, 2025

Bihar STET 2025
Bihar STET 2025(Image-Freepik)

Bihar STET 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया 8 सितंबर 2025 से शुरू होना था। लेकिन इस तारीख को आवेदन लिंक एक्टिव नहीं किया गया। वहीं अगले दिन इस खबर को लिखने तक आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर जमकर पोस्ट शेयर किये जा रहे हैं। अभ्यर्थी कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से घोषणा करने के बाद भी अभी तक आवेदन लिंक एक्टिव नहीं किया गया है। इसको लेकर सरकार या बोर्ड की तरफ से कोई भी जानकारी नहीं दी गई है।

Bihar STET 2025: क्यों हो रही देरी?


घोषित तारीख बीत जाने के बाद भी अभी तक आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं होने के पीछे कारण क्या है, इसका कोई जवाब अभी तक बोर्ड की तरफ से नहीं दिया गया है। कोई आधिकारिक बयान इस बारे में नहीं दी गई है। लेकिन ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द Bihar STET 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। हालांकि ये कब तक शुरू होगा इस बारे में नहीं कहा जा सकता।

Bihar STET Exam Date: संभावित तारीख


परीक्षा तिथि: 4 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2025 तक
परीक्षा का प्रारूप: कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT)
परिणाम: 1 नवंबर 2025 को घोषित होने की संभावना है।

Bihar STET 2025: ऐसे कर पाएंगे आवेदन


आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जाएं।होमपेज पर Bihar STET 2025 Application या New Registration लिंक पर क्लिक करें।

अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें।

जरूरी डाक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी सही साइज और फॉर्मेट में अपलोड करें।

डाक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आवेदन शुल्क का भुगतान करें।

भुगतान सफल होने के बाद अपने आवेदन को एक बार पूरी तरह से चेक करें कि सारी जानकारी सही है।

अगर सब जानकारी सही है तो फॉर्म सबमिट करें। भविष्य में उपयोग के लिए सबमिट किया हुआ फॉर्म और भुगतान रसीद डाउनलोड करके प्रिंट कर लें।

