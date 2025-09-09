कब से शुरू होगा Bihar STET 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया, क्यों हो रही है देरी?

Bihar STET 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया 8 सितंबर 2025 से शुरू होना था। लेकिन इस तारीख को आवेदन लिंक एक्टिव नहीं किया गया। वहीं अगले दिन इस खबर को लिखने तक आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर जमकर पोस्ट शेयर किये जा रहे हैं। अभ्यर्थी कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से घोषणा करने के बाद भी अभी तक आवेदन लिंक एक्टिव नहीं किया गया है। इसको लेकर सरकार या बोर्ड की तरफ से कोई भी जानकारी नहीं दी गई है।