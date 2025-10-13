कौन हैं IAS Nagarjun B Gowda, जिनपर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोप, डॉक्टरी छोड़ UPSC में हासिल की ये रैंक

IAS Nagarjun B Gowda Educational Qualification: देश में IAS और उनकी सफलता की कहानी को प्रेरणा के तौर पर लिया जाता है। देशभर में लाखों युवा UPSC परीक्षा पास करने के लिए मेहनत करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जो कभी प्रेरणा के प्रतिक होते हैं उनपर आरोप भी लगते हैं। ऐसा ही मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी डॉ. नागार्जुन बी. गौड़ा(IAS Nagarjun B. Gowda) के साथ हुआ है। मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी डॉ. नागार्जुन बी. गौड़ा इन दिनों सुर्खियों में हैं। उन पर एक सड़क निर्माण कंपनी को करोड़ों रुपये का फायदा पहुंचाने का आरोप लगा है। शिकायत में कहा गया है कि कंपनी पर लगाए गए 51 करोड़ रुपये के जुर्माने को उन्होंने घटाकर मात्र 4,032 रुपये कर दिया। हालांकि, आईएएस अधिकारी ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हुए इसे गलतफहमी बताया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि Nagarjun B. Gowda ने UPSC कब पास की थी या उनको परीक्षा में कितनी रैंक हासिल हुई थी? आइए जानते हैं।