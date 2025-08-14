Arjun Tendulkar vs Saaniya Chandok: Arjun Tendulkar और उनकी मंगेतर Sania Chandok में कौन है ज्यादा पढ़ा-लिखा?



सानिया चंडोक ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई में की है। इसके बाद उन्होंने London School of Economics से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। पढ़ाई पूरी करने के बाद सानिया ने मुंबई में Mr Paws नाम से एक पालतू जानवरों का सैलून, स्पा और स्टोर शुरू किया। यह बिजनेस खासतौर पर पालतू जानवरों की देखभाल और उन्हें लक्जरी सर्विस देने के लिए जाना जाता है। सानिया खुद भी डॉग लवर हैं।