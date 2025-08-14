Arjun Tendulkar vs Saaniya Chandok: Arjun Tendulkar और उनकी मंगेतर Sania Chandok में कौन है ज्यादा पढ़ा-लिखा?

Arjun Tendulkar Saaniya Chandok: पूर्व भारतीय क्रिकेटर Sachin Tendulkar के बेटे Arjun Tendulkar सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। इसकी वजह है उनकी सगाई की खबर। अर्जुन तेंदुलकर की सगाई उनकी बचपन की दोस्त सानिया चंडोक(Saaniya Chandok) से हुई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सानिया चंडोक कौन हैं और उनका बैकग्राउंड क्या है?
सानिया चंडोक ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई में की है। इसके बाद उन्होंने London School of Economics से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। पढ़ाई पूरी करने के बाद सानिया ने मुंबई में Mr Paws नाम से एक पालतू जानवरों का सैलून, स्पा और स्टोर शुरू किया। यह बिजनेस खासतौर पर पालतू जानवरों की देखभाल और उन्हें लक्जरी सर्विस देने के लिए जाना जाता है। सानिया खुद भी डॉग लवर हैं।
अर्जुन तेंदुलकर(Arjun Tendulkar) ने अपनी स्कूली पढ़ाई मुंबई के धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से की और आगे की पढ़ाई मुंबई यूनिवर्सिटी से पूरी की। वह बाएं हाथ के तेज गेंदबाज और ऑलराउंडर हैं। आईपीएल में उन्होंने पहले मुंबई इंडियंस के लिए खेला और वर्तमान में गोवा की टीम का हिस्सा हैं। अब तक उन्होंने आईपीएल के 5 मैचों में 114 रन बनाए और 3 विकेट अपने नाम किए हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सानिया चंडोक मुंबई के एक प्रतिष्ठित कारोबारी परिवार से आती हैं। वह रवि घई की पोती हैं, जिनका परिवार इंटरकॉन्टिनेंटल मरीन ड्राइव होटल का मालिक है। होटल कारोबार के अलावा, घई परिवार के पास एक प्रसिद्ध आइसक्रीम ब्रांड और ग्रेविस गुड्स फूड समेत कई अन्य कंपनियां भी हैं।