शिक्षा

Arjun Tendulkar vs Saaniya Chandok: Arjun Tendulkar और उनकी मंगेतर Sania Chandok में कौन है ज्यादा पढ़ा-लिखा?

Arjun Tendulkar ने अपनी स्कूली पढ़ाई मुंबई के धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से की और आगे की पढ़ाई...

भारत

Anurag Animesh

Aug 14, 2025

Arjun Tendulkar
Arjun Tendulkar With His Family(Image-'X')

Arjun Tendulkar Saaniya Chandok: पूर्व भारतीय क्रिकेटर Sachin Tendulkar के बेटे Arjun Tendulkar सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। इसकी वजह है उनकी सगाई की खबर। अर्जुन तेंदुलकर की सगाई उनकी बचपन की दोस्त सानिया चंडोक(Saaniya Chandok) से हुई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सानिया चंडोक कौन हैं और उनका बैकग्राउंड क्या है?

Saaniya Chandok: शिक्षा और करियर


सानिया चंडोक ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई में की है। इसके बाद उन्होंने London School of Economics से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। पढ़ाई पूरी करने के बाद सानिया ने मुंबई में Mr Paws नाम से एक पालतू जानवरों का सैलून, स्पा और स्टोर शुरू किया। यह बिजनेस खासतौर पर पालतू जानवरों की देखभाल और उन्हें लक्जरी सर्विस देने के लिए जाना जाता है। सानिया खुद भी डॉग लवर हैं।

Arjun Tendulkar ने मुंबई से की है पढ़ाई


अर्जुन तेंदुलकर(Arjun Tendulkar) ने अपनी स्कूली पढ़ाई मुंबई के धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से की और आगे की पढ़ाई मुंबई यूनिवर्सिटी से पूरी की। वह बाएं हाथ के तेज गेंदबाज और ऑलराउंडर हैं। आईपीएल में उन्होंने पहले मुंबई इंडियंस के लिए खेला और वर्तमान में गोवा की टीम का हिस्सा हैं। अब तक उन्होंने आईपीएल के 5 मैचों में 114 रन बनाए और 3 विकेट अपने नाम किए हैं।

बिजनेस परिवार से हैं Saaniya Chandok


मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सानिया चंडोक मुंबई के एक प्रतिष्ठित कारोबारी परिवार से आती हैं। वह रवि घई की पोती हैं, जिनका परिवार इंटरकॉन्टिनेंटल मरीन ड्राइव होटल का मालिक है। होटल कारोबार के अलावा, घई परिवार के पास एक प्रसिद्ध आइसक्रीम ब्रांड और ग्रेविस गुड्स फूड समेत कई अन्य कंपनियां भी हैं।

शिक्षा

Published on:

14 Aug 2025 04:13 pm

Hindi News / Education News / Arjun Tendulkar vs Saaniya Chandok: Arjun Tendulkar और उनकी मंगेतर Sania Chandok में कौन है ज्यादा पढ़ा-लिखा?

