Dharmendra की फैमिली में कौन है सबसे ज्यादा पढ़ा-लिखा, सनी, बॉबी, ईशा देओल या हेमा मालिनी?

फिल्मों में कदम रखने से पहले धर्मेंद्र ने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। उन्होंने साल 1952 में लुधियाना के रामगढ़िया कॉलेज से इंटरमीडिएट (12वीं) की परीक्षा पास की थी। इसके बाद उन्होंने फिल्मी करियर की शुरुआत की और बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने 12वीं तक की ही पढ़ाई की है। धर्मेंद्र के बड़े बेटे सनी देओल ने अपनी स्कूली पढ़ाई मुंबई के सेक्रेड हार्ट बॉयज हाई स्कूल से की। इसके बाद उन्होंने रामनिरंजन आनंदीलाल पोद्दार कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन पूरी की। धर्मेंद्र छोटे बेटे बॉबी देओल ने जमनाबाई नरसी स्कूल, मुंबई से अपनी शुरुआती पढ़ाई की। बाद में उन्होंने मीठीबाई कॉलेज, मुंबई से कॉमर्स में ग्रेजुएशन पूरी की।