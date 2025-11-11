Patrika LogoSwitch to English

शिक्षा

Dharmendra की फैमिली में कौन है सबसे ज्यादा पढ़ा-लिखा, सनी, बॉबी, ईशा देओल या हेमा मालिनी?

Dharmendra की फैमिली में उनके दोनों बेटे सनी देओल, बॉबी देओल, उनकी पत्नी और दोनों बेटियां ईशा देओल, अहाना देओल हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सब में सबसे ज्यादा पढ़ा-लिखा कौन है?

भारत

image

Anurag Animesh

Nov 11, 2025

Dharmendra

Dharmendra Family

Dharmendra News: बॉलीवुड के 'ही-मैन' कहे जाने वाले दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र इन दिनों तबीयत खराब होने के चलते मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं और उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। कई महीनों से वो अपनी खराब तबियत से जूझ रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धर्मेंद्र की फैमिली में कौन-कौन है या वे सब कितने पढ़े-लिखे हैं? आइये जानते हैं कि सनी देओल, बॉबी देओल, ईशा देओल या हेमा मालिनी कितनी पढ़ी-लिखी है?

कितने पढ़े हैं Dharmendra और उनके दोनों बेटे?

फिल्मों में कदम रखने से पहले धर्मेंद्र ने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। उन्होंने साल 1952 में लुधियाना के रामगढ़िया कॉलेज से इंटरमीडिएट (12वीं) की परीक्षा पास की थी। इसके बाद उन्होंने फिल्मी करियर की शुरुआत की और बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने 12वीं तक की ही पढ़ाई की है। धर्मेंद्र के बड़े बेटे सनी देओल ने अपनी स्कूली पढ़ाई मुंबई के सेक्रेड हार्ट बॉयज हाई स्कूल से की। इसके बाद उन्होंने रामनिरंजन आनंदीलाल पोद्दार कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन पूरी की। धर्मेंद्र छोटे बेटे बॉबी देओल ने जमनाबाई नरसी स्कूल, मुंबई से अपनी शुरुआती पढ़ाई की। बाद में उन्होंने मीठीबाई कॉलेज, मुंबई से कॉमर्स में ग्रेजुएशन पूरी की।

कितनी पढ़ी-लिखी हैं हेमा मालिनी, ईशा और अहाना देओल

धर्मेंद्र की पत्नी और बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की थी। हालांकि उनका रुझान बचपन से ही कला और नृत्य की ओर था। उन्होंने क्लासिकल डांस में ट्रेनिंग प्राप्त किया और बाद में अभिनय की दुनिया में कदम रखा। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बड़ी बेटी ईशा देओल ने भी अपनी स्कूलिंग जमनाबाई नरसी स्कूल से की। इसके बाद वह इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गईं, जहां से उन्होंने मास्टर्स इन मीडिया आर्ट्स एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की डिग्री हासिल की। ईशा की छोटी बहन अहाना देओल ने मीठीबाई कॉलेज, मुंबई से पढ़ाई की है।
धर्मेंद्र की दोनों बेटियों ने नृत्य में भी ट्रेनिंग लिया है।

Published on:

11 Nov 2025 04:12 pm

