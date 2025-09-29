कौन थे बिहार के पहले मुख्यमंत्री, पीएम से बन गए थे सीएम, जानिए इसके पीछे का रोचक कारण

श्री कृष्ण सिंह का जन्म 21 अक्टूबर 1887 को नवादा जिले के ऊमरा गांव में हुआ था। वे वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए। महात्मा गांधी के नेतृत्व में उन्होंने कई आंदोलनों में भाग लिया और जेल भी गए। वे बिहार के उन गिने-चुने नेताओं में से थे जिनका प्रभाव जनता में बहुत गहरा था। भारत की आजादी के समय केंद्र और राज्यों में सत्ता संरचना तय की जा रही थी। उस दौरान श्री कृष्ण सिंह को बिहार का प्रीमियर (Premier of Bihar) नियुक्त किया गया। ब्रिटिश शासनकाल में 'प्रीमियर' को ही राज्य का मुखिया माना जाता था, जिसे आज के समय में मुख्यमंत्री कहा जाता है। इस तरह 15 अगस्त 1947 के बाद जब भारत आजाद हुआ और राज्यों की विधायी संस्थाओं को लोकतांत्रिक स्वरूप मिला, तो श्री कृष्ण सिंह स्वतः ही बिहार के पहले मुख्यमंत्री बन गए। यानी आजादी से पहले वे 'प्रीमियर' और आजादी के बाद वे 'मुख्यमंत्री' कहलाए।