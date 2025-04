क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे छोटी किताब कौनसी थी ? जानिए पुस्तकों की दुनिया के रोचक तथ्य

सबसे पुरानी किताब :

डायमंड सूत्र (Daimond Sutra)

यह दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात मुद्रित किताब है, जो 868 ईस्वी में चीन में छपी थी। यह बौद्ध ग्रंथ लकड़ी के ब्लॉक प्रिंटिंग तकनीक से बनाया गया था। इसे ब्रिटिश लाइब्रेरी में संरक्षित किया गया है। इस किताब की खोज 1907 में दुनहुआंग गुफाओं में की गई थी, जो इसे लगभग 1,150 साल पुराना बनाता है।

सबसे बड़ी किताब:

This is Muhammad

यह किताब 2008 में दुबई में बनाई गई थी। इसका आकार 8.06 मीटर 3 4.06 मीटर है। इसका वजन लगभग 1,500 किलोग्राम है। इस किताब में पैगंबर मुहम्मद के जीवन और शिक्षाओं को दर्शाया गया है। इसे गिनीज वल्र्ड रिकॉर्ड में जगह मिली है।

सबसे छोटी किताब:

Teeny Ted from Turnip Town

यह किताब कनाडा में 2010 में बनाई गई थी, जिसका आकार केवल 0.07 मिमी 3 0.10 मिमी है। इसे पढऩे के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। इसे नैनो-प्रिंटिंग तकनीक से बनाया गया है। इसे गिनीज वल्र्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है।

सबसे अधिक पढ़ी गई किताब:

बाइबल

धार्मिक महत्त्व के कारण बाइबल को दुनिया की सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली किताब माना जाता है। इसे 100 से अधिक भाषाओं में अनुवादित किया गया है। बाइबल की बिक्री अब तक 5 अरब से अधिक प्रतियों की हो चुकी है।

सबसे अधिक बिक्री वाली किताब:

डॉन क्विक्सोट (Don Quixote) – धार्मिक और पाठ्यपुस्तकों को छोड़ दें, तो यह उपन्यास दुनिया की सबसे अधिक बिकने वाली किताब है। 1605 में प्रकाशित इस किताब की 500 मिलियन से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं।

इसे आधुनिक उपन्यास का जनक माना जाता है।

सबसे मोटी किताब :

The Complete Miss Marple

अगाथा क्रिस्टी की सभी मिस मार्पल कहानियों का यह संग्रह 4,032 पेज का है।

इसे 2009 में प्रकाशित किया गया था और यह एक ही जिल्द में सबसे मोटी किताबों में से एक है।

सबसे पतली किताब:

जापान की The Tiny Book of Tiny Stories

इस किताब में केवल 22 पेज हैं, और इसका आकार इतना छोटा है कि इसे एक सिक्के पर रखा जा सकता है। इसे विशेष रूप से कला प्रदर्शनियों के लिए बनाया गया था।

सबसे डरावनी किताब:

‘द एक्सोरसिस्ट‘ (The Exorcist)) – विलियम पीटर ब्लैटी

1971 में प्रकाशित यह किताब एक ऐसी लडक़ी की कहानी है, जिसके शरीर में दैवीय शक्ति प्रवेश कर जाती है। इसकी डरावनी कहानी ने पाठकों को झकझोर कर रख दिया। इस किताब पर बनी फिल्म भी उतनी ही डरावनी मानी जाती है।

हिंदी और इंग्लिश की बेस्टसेलर किताबें

हिंदी: ‘गुनाहों का देवता’ – धर्मवीर भारती लिखित यह रोमांटिक उपन्यास हिंदी साहित्य की कालजयी रचना है। इसकी लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं। ‘राग दरबारी’ – श्रीलाल शुक्ल लिखित यह व्यंग्यात्मक उपन्यास भारतीय ग्रामीण जीवन को बखूबी दर्शाता है और इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है।

इंग्लिश: Harry Potter Series by J.K. Rowling: इस सीरीज की 600 मिलियन से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं।

The Da Vinci Code by Dan Brown: रहस्य और रोमांच से भरी इस किताब की 80 मिलियन से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं।

सबसे अधिक डिमांड वाली किताब:

Sapiens: A Brief History of Humankind– युवाल नोआ हरारी लिखित

यह किताब मानव इतिहास को रोचक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करती है। इसकी वैश्विक मांग लगातार बढ़ रही है। इसे 60 से अधिक भाषाओं में अनुवादित किया गया है।-

सबसे महंगी किताब: लियोनार्डो दा विंची का “कोडेक्स लेस्टर” 1994 में 30.8 मिलियन डॉलर में बिका था। यह वैज्ञानिक पांडुलिपी है। सबसे लंबी किताब: मार्सेल प्राउस्ट का उपन्यास In Search of Lost Time 1.2 मिलियन शब्दों के साथ सबसे लंबा उपन्यास माना जाता है।

दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस (अमेरिका), में 170 मिलियन से अधिक किताबें हैं। सोर्स- गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, पब्लिशर्स वीकली, न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर लिस्ट, लाइब्रेरी ऑफ साइंस