Assam Assembly Elections 2021: कांग्रेस नेता गौरव गोगई वोट डालते वक्त हुए भावुक, कही ये बात

नई दिल्ली। असम विधानसभा चुनाव ( Assam Assembly Elections 2021 ) के पहले चरण का मतदान जारी है। पहले चरण में 47 सीटों के लिए बड़ी संख्या में लोग वोट डाल रहे हैं। सुबह 11 बजे तक 24 फीसदी मतदान हो चुका है, जबकि सुबह 9 बजे भी 8.84 फीसदी मतदान हुआ था। असम की जनता में वोटिंग को लेकर खासा जोश दिखाई दे रहा है।

इसी बीच कई दिग्गज में अपने मताधिकार का प्रयोग करने पोलिंग बूथ पहुंचे। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने भी वोट डाल कर महापर्व में अपना योगदान दिया। हालांकि वोट डालने के वक्त गौरव गोगोई भावुक हो गए।

यह भी पढ़ेंः Assam Assembly Elections 2021 जानिए असम के पहले चरण में सीटों का सियासी समीकरण

It's a very emotional moment for me as it's the first time after many yrs that I'm coming to a polling station without my parents. Confident that people are going to vote out politics of lies & deceit & voting for politics that guarantees that their future is bright: Gaurav Gogoi pic.twitter.com/1ybYHGSEn0