Assam Assembly Elections 2021: 6 घंटे में हुआ इतने फीसदी मतदान, इन दिग्गजों की साख दांव पर

नई दिल्ली। असम विधानसभा चुनाव ( Assam Assembly Elections 2021 ) के पहले चरण के मतदान में वोटरों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में मतदाता घरों से बाहर निकल कर वोट डाल रहे हैं।

खास बात यह है कि सुबह से ही असमवासियों में मतदान की बेताबी देखने को मिल रही है। मतदान केंद्र खुलने से पहले ही लोग पोलिंग बूथ पहुंच गए और कतार लगाकर वोटिंग शुरू होने का इंतजार करने लगे। आपको बता दें कि पहले चरण के मतदान में 47 सीटों पर सीएम सर्बानंद सोनोवाल समेत कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है।

Assam Congress President Ripun Bora casts his vote at a polling booth in Gohpur. #AssamAssemblyElections2021 pic.twitter.com/cM2bfgjPV4