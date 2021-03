Assam Assembly Elections 2021: असम में दिग्गजों का मेला, बीजेपी से जेपी नड्डा तो राजद से तेजस्वी करेंगे रैलियां

नई दिल्ली। असम विधानसभा चुनाव ( Assam Assembly Elections 2021 ) के रण में 22 मार्च का दिन काफी अहम है। पहले चरण के मतदान से पहले सभी राजनीतिक दल अपनी-अपनी ताकत झोंकने में जुटे हैं। यही वजह है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जहां ताबड़तोड़ रैलियों के जरिए पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट बंटोरने की कोशिश करेंगे तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल के युवराज और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी सोमवार को असम दौरे पर रहेंगे।

इसके अलावा कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी पहले से ही असम के दो दिनी दौरे पर हैं। सोमवार को उनके दौरे का दूसरा और अंतिम दिन है। यानी सोमवार को असम चुनाव में दिग्गजों का मेला लग रहा है। अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में ये नेता एक दूसरे पर बयानबाजियां करते नजर आएंगे तो वहीं वादों की झड़ियों से वोटरों को आकर्षित करने की कोशिश भी करेंगे।

We are delighted to welcome Hon'ble National President of @BJP4India Shri @JPNadda Ji to Assam today.



The Hon'ble President will be taking part in three public meetings at Tingkhong, Titabor & Behali. #BJPOnceMoreInAssam pic.twitter.com/00uvJ92mF3