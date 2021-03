Assembly Assembly Elections 2021: 10 संकल्पों के साथ उतरे जेपी नड्डा, NRC से लेकर नौकरी तक ये हैं वादे

नई दिल्ली। असम विधानसभा चुनाव ( Assam Assembly Elections 2021) के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र मंगलवार को जारी किया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुवाहटी में असम की जनता से दोबारा सत्ता में आने पर कई सारे वादों की झड़ी लगा दी।

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस दौरान पार्टी के 10 संकल्पों के साथ संकल्प पत्र जारी किया। जेपी नड्डा ने कहा असम में पिछले 5 साल में बहुत विकास हुआ। लेकिन 10 संकल्पों के साथ आकांक्षी योजनाओं को लेकर आगे बढ़ेंगे। ये हैं बीजेपी के 10 संकल्प जिसके सहारे बीजेपी असम का चुनावी रण जीतने की कोशिश में जुटी है।

1. मिशन ब्रहअमपुत्र

जेपी नड्डा ने कहा- बाढ़ असम की समस्या बनी हुई है, उसे रोकने का प्रयास हुआ। बीजेपी यहां बाढ़ की त्रासदी से असम की जनता को बचाने के लिए काम करेगी। इसके लिए कई आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके अपनाए जाएंगे। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के अधिक पानी को स्टोर करने के लिए रिजरवायर बनाया जाएगा। साथ ही धुबरी से सादिया तक नदी के भीतर कचड़े की विशेष मशीन से सफाई की जाएगी।

2. 30 लाख परिवार को 3 हजार रुपए

बीजेपी के दूसरे संकल्प के तहत प्रदेश के 30 लाख परिवार को अरुण उदय योजना के तहत महीने की तीन हजार रुपए आर्थिक सहायता दी जाएगी।

3. सभी नामघरों को 2.5 लाख रुपए

जेपी नड्डा ने कहा अवैध कब्जों को हटाने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश के सभी नामघरों को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। इसके लिए ढ़ाई लाख की सहायता सभी नामघरों को दी जाएगी। आदिवासियों और आदिवासी समुदायों के पूजा स्थलों को फिर से हासिल करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन करेंगे जो इन जगहों को अवैध अतिक्रमणों से मुक्त करेगी

4. मिशन शिशु उन्नयन

नडाडा ने कहा बच्चों की पढ़ाई के लिए हम संकल्पित हैं। उन्हें क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए स्कूल से लेकर टीचर का इनहेंसमेंट करने वाले हैं। 8वीं क्लास तक हम साइकिल देंगे। उन्हें मुख्य धारा में लाएंगे।

