Assam Assembly Elections 2021: दूसरे चरण के प्रचार का आज अंतिम दिन, दिग्गज झोकेंगे ताकत

नई दिल्ली। असम विधानसभा चुनाव ( Assam Assembly Elections 2021 ) में राजनीतिक दलों की नजर दूसरे चरण पर टिकी हैं। दूसरे चरण के मतदान के प्रचार का मंगलवार को अंतिम दिन है। यही वजह है की कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गजों ने जनता के बीच जगह बनाने के लिए अपनी ताकत झोंक दी है।

दोनों ही दलों को शीर्ष नेता जनसभाओं के जरिए अपने-अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगने की जी तोड़ कोशिश में जुटे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर कांग्रेस के पूर्ण अध्यक्ष राहुल गांधी तक चुनावी रैलियां कर अपनी दावेदारी को मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे।

असम का रण जीतने के लिए अब सभी राजनीतिक दलों की सीधी नजर दूसरे चरण पर टिकी हैं। 39 सीटों के लिए 1 अप्रैल को वोटिंग होगी। यही वजह है कि प्रचार के अंतिम दिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के दिग्गज अपनी ताकत झोकेंगे।

जेपी नड्डा की रैलियां

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बार फिर असम के रण में तूफानी प्रचार करेंगे। मंगलवार को उनकी असम में दो बड़ी रैलियां हैं। पहली रैली धरमपुर में आयोजित की जाएगी, जहां वे पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालने की अपील करेंगे। वहीं उनकी दूसरी रैली पूर्वी बिलासीपारा में होगी।

जबकि इसी दिन असम की दो रैलियों के बाद वे पश्चिम बंगाल भी जाएंगे और वहां भी एक रैली संबोधित करेंगे।

मुख्तार अब्बास नकवी करेंगे जनसभा

बीजेपी इस चरण को लेकर कितनी गंभीर है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दूसरे चरण के प्रचार के अंतिम दिन पार्टी ने एक नहीं बल्कि दो दिग्गज नेताओं की रैलियां आयोजित की हैं। जेपी नड्डा के साथ-साथ केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी असम में दो रैलियां करेंगे।

नकवी की पहली रैली बदरपुर इलाके में होगी। जबकि उनकी दूसरी जनसभा सोनाई में रहेगी। इन दोनों ही इलाकों में अल्पसंख्यक और मुस्लिम मतदाओं पर भाजपा की नजर रहेगी।

राहुल गांधी करेंगे रैली

दूसरे चरण के मतदान से पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी असम में मौजूद रहेंगे। प्रचार के अंतिम दिन राहुल गांधी एक बार फिर रैली को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि पहले चरण के मतदान से पहले उन्होंने लगातार दो दिन प्रदेश में रहकर पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाया।

स्टूडेंट्स से मुलाकात से लेकर चाय बागान मजदूरों तक सभी से रूबरू हुए। इस दौरान राहुल गांधी ने पार्टी का घोषणा पत्र भी जारी किया था। आपको बता दें कि कांग्रेस ने पूरे चुनाव में अपनी पांच गारंटियों पर फोकस किया है।

सनी देओल करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंस

अभिनेता से नेता बने बीजेपी सांसद सनी देओल भी असम विधानसभा चुनाव में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे। प्रचार थमने के बाद सनी देओल एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए असम की जनता से रूबरू होंगे।

बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया पेज पर इसकी जानकारी दी है। शाम 7बजे सनी देओल की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस रखी गई है।

