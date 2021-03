Assam Assembly Elections 2021: डिब्रूगढ़ में गरजे राहुल, पीएम मोदी पर ऐसे कसा तंज

नई दिल्ली। असम विधानसभा चुनाव ( Assam Assembly Elections 2021) के तहत शुक्रवार को राहुल गांधी ने डिब्रूगढ़ में चुनावी हुंकार भरी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी की मोदी सरकार को जमकर घेरा। चाय बागान के वर्करों को संबोधित करते हुए कहा कि आप कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, हम गारंटी देते हैं आपकी जेब में 365 रुपए आएंगे। सीएए खत्म होगा।

यहां भी राहुल गांधी ने कांग्रेस की पांच गारंटी के वादे को दोहराया। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी पर जमकर तंज कसा।

राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा- मेरा नाम नरेंद्र मोदी नहीं है, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। मैं जो वादा कर रहा हूं उसे जरूर पूरा करूंगा। जिस तरह छत्तीसगढ़ में हमने अपना वादा पूरा किया उसी तरह हम असम में कांग्रेस की सरकार बनने पर अपना वादा पूरा करेंगे।

The crowd is full of energy as local artists indulge in a dance of Jhumur to welcome @RahulGandhi ji to Lahowal.#AssamWelcomesRahulGandhi pic.twitter.com/OUzpJH1ZuH