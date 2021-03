Assam Assembly Elections 2021: राहुल और प्रियंका चार दिन करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां, जानिए कांग्रेस के लिए क्यों है अहम

नई दिल्ली। असम विधानसभा चुनाव ( Assam Assembly Elections 2021 ) के समर में शुक्रवार से राहुल गांधी मोर्चा संभालेंगे। असम में दो दिन में कांग्रेस सांसद ताबड़तोड़ रैलियों के जरिए जनता के बीच कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील करेंगे। वहीं राहुल के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी दो दिन के असम दौरे पर रहेंगी।

असम में सत्ता की चाबी हासिल करने में जुटी कांग्रेस के लिए राहुल और प्रियंका गांधी की रैली काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। क्योंकि अब तक बीजेपी के शीर्ष नेता लगातार यहां रैलियों के जरिए जनता के बीच जड़ जमाने की कोशिश कर चुके हैं।

यह भी पढ़ेँः Assam Assembly Elections 2021: भाजपा ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल 15 सदस्‍यों को 6 साल के लिए किया निलंबित

वहीं बीजेपी के 15 सदस्यों को 6 साल के लिए निलंबित करने के बाद कांग्रेस के हाथ बड़ा मुद्दा लगा है। ऐसे में पार्टी के दोनों शीर्ष नेता राहुल और प्रियंका विरोधियों पर तीखा हमला बोल कर पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे।

Oh my God!!! Their knees are showing 😱😱😱 #RippedJeansTwitter pic.twitter.com/wWqDuccZkq