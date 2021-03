Assam Assembly Elections 2021: पीएम मोदी को लेकर सुरजेवाला ने कही बड़ी बात, लॉन्च किया थीम सॉन्ग

नई दिल्ली। असम विधानसभा चुनाव ( Assam Assembly Elections 2021 ) को लेकर कांग्रेस ने गुरुवार को गोवाहटी में एक प्रेस वार्ता की। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्त रणदीप सूरजेवाला, गौरव वल्लभ समेत कई नेता मौजूद थे। मीडिया से रूबरू हुए रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बीजेपी पर तोड़ने और पांच वर्ष में जनता को धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा की असम को लेकर प्रधानमंत्री की विजन क्या है? झूठे भाषण, दिल के खोटे- नाम बड़े और दर्शन छोटे।

सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी पांच साल में कुछ नहीं कर पाई इसलिए कांग्रेस और एआईयूडीएफ गठबंधन को लेकर निशाना साध रही है। इस दौरान कांग्रेस ने प्रदेश में अपना थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया।

यह भी पढ़ेँः Assam Assembly Elections 2021: जीत के लिए बीजेपी की खास रणनीति, इन मुद्दों को बना रही ढाल

असम विधानसभा चुनाव ( Assam Assembly Elections 2021 )को लेकर कांग्रेस भी सत्ताधारी दल बीजेपी पर हमलावर हो गई है। गुरुवार को पार्टी प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बीजेपी पर जमकर निशाना साथा।

उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों में सत्ता की भूख मिटाने के लिए बीजेपी ने सीएए के जरिए असम की भाषा, कुशा और भेषा यानी रिती-रिवाज और पहनावे पर गंभीर आक्रमण किया है। असम सबकुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन झूठ और धोखा नहीं। पीएम मोदी से लेकर सीएम सोनोवाल तक विकास के नाम पर झूठ पर झूठ परोसते रहे।

बीजेपी कांग्रेस और एआईयूडीएफ पर लगातार घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगाता है- मैं पूछना चाहता हूं कि देश में पौने सात साल से मोदी सरकार है, ऐसे में देश की सीमाओं की रक्षा की जिम्मेदारी उनकी बनती है।

अगर उन्हें लगता है कि देश की सीमा को खतरा है तो उन्हें कड़े कदम उठाने चाहिए। सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी का काम सिर्फ लोगों को बदनाम करना है। लोगों को तोड़ना और बंटवारा करना है, जबकि कांग्रेस लोगों को जोड़ने में भरोसा रखती है।

जब सुरजेवाला से पूछा गया है कि बीजेपी सरकार के काम को लेकर आप क्या कहेंगे तो उन्होंने इसके जवाब में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी का उदाहरण दिया।

सुजरेवाला ने बताया कि एक बार मुरली मनोहर जोशी जी से पीएम मोदी के काम के बारे में पूछा गया। आप मोदी सरकार के काम को कितने नंबर देंगे। तो उन्होंने जवाब दिया कि कॉपी में कुछ लिखा हो तो नंबर दूंगा।

सुरजेवाला ने मुरली मनोहर के इस जवाब के साथ बीजेपी खास तौर पर मोदी सरकार पर बड़ा तंज कसा।

उन्होंने कहा कि बीजेपी काम काम नफरत, बंटवारे के बीच घृणा और भाई-भाई के सदभाव को तोड़ना। सोनोनाल सरकार और बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया। अपनी खामियों को छिपाने के लिए उस बच्चे की तरह हैं, जो पूरे साल गिल्ली डंडा खेलता रहा और पढ़ा नहीं। आखिर में कहता है, पेपर बहुत मुश्किल है।

बीजेपी बांटेगी, हम जोड़ेंगे

सुरजेवाला ने कहा, वो (बीजेपी) तोड़ेंगे, हम बनाएंगे। वो इल्जेमात के पीछे छिप जाएंगे, हम विकास की नई डगर पर चलेंगे, वो रोजी-रोटी छीनते जाएंगे, हम रोजगार की गारंटी देते जाएंगे। वो महिलाओं के अधिकार छीनेंगे, हम दो हजार रुपए महीने की गारंटी देकर उन्हें आगे बढ़ाएंगे। वो असम की संस्कृति पर हमला बोलते जाएंगे, हम सीएए को ना लागू होने पर अपना कर्तव्य निभाते जाएंगे।

यह भी पढ़ेँः Assam Assembly Elections 2021: असम के इस इलाके में पीएम मोदी करेंगे रैली, ट्वीट कर कही बड़ी बात

The wait is over!

Assam Congress's campaign song is here & it shows the future of Assam when our 5 Guarantees will transform the way prosperity & progress is spoken about!#Congressor5Guarantee pic.twitter.com/QxdUQc2CvN